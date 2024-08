La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ofrece una conferencia de prensa a través de YouTube hoy 26 de agosto; a sigue en vivo la transmisión del minuto a minuto.

Claudia Sheinbaum Pardo continúa con sus actividades luego su triunfo en las elecciones México 2024 donde se hizo de la silla presidencial.

Por ello, este lunes 26 de agosto la presidenta electa dará una conferencia desde Iztapalapa, donde fue su casa de campaña y que ahora funge como su oficina de transición.

La conferencia de prensa dará inicio después de las 11:00 horas a través de las redes sociales de Claudia Sheinbaum Pardo, incluido su canal de YouTube y el de Morena Sí.

Este lunes 26 de agosto, la presidenta electa anunciará a quien será el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en medio de los rumores sobre diferentes personajes en la paraestatatal.

Asimismo, Claudia Sheinbaum podría informar de la gira de inauguración de proyectos y obras que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el fin de semana.

Claudia Sheinbaum mandó un mensaje al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por su próximo informe de gobierno el viernes 13 de septiembre.

La presidenta electa señaló que no acudirá al informe de gobierno de Alfonso Durazo, debido a que los próximos días tendrá mucho trabajo, así como inauguraciones de obras con AMLO.

Ante esto, Claudia Sheinbaum señaló que no podrá acudir a los informes de gobierno de sus compañeros de la 4T, ni de otros gobernadores.

Claudia Sheinbaum señaló que con las declaraciones que realizan en defensa del Poder Judicial y en contra de la reforma, pareciera que “está increíble” y que no han liberado delincuentes.

Su última mención se dio como crítica a los conocidos “sabadazos”, en donde acusan a jueces del Poder Judicial de liberar a delincuentes los fines de semana; destacó el caso de Rafael Caro Quintero.

“Ahora parece que el Poder Judicial esta increíble, que no han soltado a todos los delincuentes que han soltado(...) Díganme ustedes de un juez que libera a Caro Quintero en un sábado”.

Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al Poder Judicial fortalecerá el sistema en México, pues con la elección popular de jueces, magistrados y ministros el pueblo será quien mande.

Ante los discursos de peligro por parte de la CNDH, funcionarios extranjeros y expertos en medios internacionales, la presidenta electa también respondió y preguntó por qué no se pronunciaron cuando presidentes en sexenios pasados ordenaban a ministros de la SCJN.

“Por qué no hablan de eso los de la CNDH, los de los medios internacionales, porque no se habla de aquel periodo en donde todo era… ustedes creen que Fox no le llamaba al presidente de la SCJN, Calderón o Peña”.

Claudia Sheinbaum