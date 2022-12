Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó ser dueño de Pumas, tal como aseguró el periodista Amir Ibrahim desde la mañanera de AMLO.

En entrevista para Así las cosas, Ciro Murayama aseveró que es falso que sea dueño de Pumas FC, a través de la asociación civil Club Universidad Nacional.

Además, aclaró que sí es parte de esta AC, pero no como dueño, sino como socio del cub deportivo, que da a los aficionados la posibilidad de ver todos sus partidos.

“Muy sorprendido de que se presente esta información en la mañanera, ya sabrás que tiene sus repercusiones en las redes. Yo por eso me enteré que ya se me estaba achacando ser el dueño de un equipo de futbol, lo cual es totalmente falso”

Ciro Murayama aseguró que es totalmente falso que sea dueño del equipo de futbol Pumas y aclaró que paga 7 mil pesos al año para que le den 2 boletos para cada partido que jueguen.

Asimismo, Ciro Murayama recordó que el equipo es manejado por el patronato de la asociación civil, lo que hace que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no tenga que pagar nada por el equipo.

De acuerdo con Ciro Murayama, los 7 mil pesos anuales que paga a la asociación civil le dan derecho a “un par de boletos para el graderío” en la parte alta de los estadios para ver los partidos.

Sin embargo, aclaró que esto no quiere decir que reciba dinero por ser parte, por lo que no le dan regalías o pagos por ningún otro concepto por pertenecer a la asociación civil que maneja Pumas.

“Yo desde hace años soy futbolero y le voy a los Pumas, me gusta ir a CU y entonces me hice socio de los Pumas para poder ir a todos los partidos…pero no soy dueño, no recibo regalías, nunca he recibido un centavo y creo que se está distorsionando la información”

Ciro Murayama