El periodista Abraham Ibrahim exhibió en la mañanera de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una llamada entre el directivo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y Jesús Martínez, sobre pagos irregulares de jugadores.

De acuerdo con la exposición, esto muestra la corrupción en el futbol mexicano por contratos extraoficiales durante la dirección de Decio de María, quien dejó el cargo tras el Mundial de Rusia 2018.

Desde la conferencia mañanera del 9 de diciembre, el periodista exhibió una llamada donde los funcionarios admiten la realización de contratos “por fuera del “Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Desde la mañanera de AMLO, se exhibió una llamada entre Decio de María, expresidente de la Femexfut y Jesus Martínez, dueño de Grupo Pachuca que muestra la corrupción dentro del futbol mexicano.

En la llamada, realizada durante la presidencia de Decio de María, entre 2015 y 2018, se puede escuchar como Martínez le reclama adeudos de varios equipos.

Sin embargo, la conversación muestra la existencia de contratos que se registraron antes la Cámara de Compensación y otros realizados “por fuera”.

En la llamada, Jesús Martínez, le comparte a De María que no ha recibido los pagos de:

“Un favorsote gordito, no me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana…que no chingue gordo, lleva más de 2 meses”

Jesús Martínez