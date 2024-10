El periodista Ciro Gómez Leyva equiparó la situación del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, declarado culpable por narcotráfico en Estados Unidos; “nunca va a pisar Estados Unidos”, dijo Gómez Leyva sobre AMLO.

Durante la emisión de su programa de Grupo Fórmula de hoy 14 de octubre, Ciro Gómez Leyva trajo a cuenta al ex presidente López Obrador; esto cuando su equipo hizo un recuento de lo dicho en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, también de hoy 14 de octubre.

En Palacio Nacional, la primera mandataria criticó al ex panista Felipe Calderón por asegurar en una de sus publicaciones de X que el sí enfrentó al crimen organizado en su sexenio, cuando se desató una espiral de violencia en el país muy difícil de detener según distintos especialistas, y que aún persiste luego de más de 15 años. En ese sentido, Sheinbaum Pardo ironizó:

“Dentro de dos días van a dictarle sentencia (en Estados Unidos) a su secretario de Seguridad (Genaro García Luna) por colusión con el narcotráfico. A ver explíquenme eso, lo menos es cinismo ¿no? La verdad” Claudia Sheinbaum

Ciro Gómez Leyva compara a AMLO con Genaro García Luna; afirma que “no va a cometer el error de poner un pie en Estados Unidos”

Ciro Gómez Leyva comparó la situación de AMLO con la Genaro García Luna en su programa de Grupo Fórmula de hoy 14 de octubre, en el cual afirmó que el ex presidente de México no cometerá el error de viajar a Estados Unidos, donde fue detenido García Luna por narcotráfico.

La declaración de Ciro Gómez Leyva se dio en respuesta a lo dicho por Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, en la cual recordó que el 16 de octubre se le dictará sentencia al ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón por su relación con el Cártel de Sinaloa.

“Y eso puede pasar con un montón de funcionarios del gobierno, pero un montón, eh. Montón me refiero a 4, 5 o 6. Empezando por Andrés Manuel López Obrador que no van a cometer el error de García Luna, no van a poner jamás un pie en Estados Unidos. Pero eso que pasó con García Luna le puede pasar... ¿Manuel Bartlett va a poner un pie en Estados Unidos? ¿Andrés Manuel López Obrador pondrá un pie en Estados Unidos? N’mbre, no van a cometer el error de García Luna” Ciro Gómez Leyva

En ese marco, cabe recordar que el 21 de febrero de 2023, la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, declaró culpable Genaro García Luna por los siguientes cinco cargos relacionados con el narcotráfico:

Participar en una empresa criminal continua

Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir cocaína

Conspiración para importar cocaína

Distribución internacional de cocaína

Realizar declaraciones falsas

Ciro Gómez Leyva: ¿Qué fue lo último que AMLO le respondió?

Ciro Gómez Leyva y AMLO tuvieron una serie de cruces de declaraciones en el sexenio anterior; una de las últimas intervenciones en las que López Obrador le respondió al periodista tuvo que ver con el atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022 en la Ciudad de México (CDMX).

Durante su conferencia mañanera del miércoles 4 de septiembre, el ex presidente López Obrador trajo a cuenta la emisión del programa de Ciro Gómez Leyva del día anterior, cuando el periodista cuestionó el hecho de que AMLO se refiriera a él como su “amigo” el mismo 3 de septiembre.

“Supongo que dijo con ironía, eso de mi amigo Ciro porque pues, ¿a un amigo se le insulta como me he insultado usted durante seis años?” preguntó el periodista, quien después de este comentario se dijo perseguido con amenazas fiscales e insinuó la responsabilidad del Gobierno de AMLO en el atentado que sufrió.

“A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió (...) se la dejo como pregunta ¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Qué idea tiene usted de la amistad presidente le quedan 27 días nos quedan 27 días de sexenio y aquí estamos haciendo lo mismo presidente lo mismo que hacíamos el primero de diciembre de 2018 tratar, tratar, de hacer un buen programa de radio (y) en las noches un buen programa de televisión” Ciro Gómez Leyva

AMLO responde a Ciro Gómez Leyva: “La bala nos hubiera afectado a todos”

AMLO respondió directamente a esta insinuación de Ciro Gómez Leyva sobre su atentado, hecho por el que el ex presidente aclaró que el periodista no es su amigo sino su adversario; “es amigo de Felipe Calderón y de Genaro García Luna”, explicó.

Esta fue la respuesta del ex mandatario federal del miércoles 4 de septiembre:

“No tengo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo a (Ciro Gómez) dice usted que no es mi amigo tiene razón, es mi adversario, él (Ciro) es amigo de Felipe Calderón de García Luna de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo que quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. De ninguna manera tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, que se serene y se tranquilice, esa bala nos hubiera afectado a todos” AMLO

AMLO rechaza haber insultado a Ciro Gómez Leyva

AMLO expuso esta insinuación de Ciro Gómez Leyva en la que el periodista se dijo víctima de insultos durante este sexenio; “yo no lo he insultado, yo lo único que hecho es señalarlo como un periodista al servicio la oligarquía”, respondió el ex presidente hoy 4 de septiembre en Palacio Nacional.

En ese sentido, López Obrador reiteró que Ciro Gómez Leyva le dio entrada en su programa a las encuestas de Massive Caller, las cuales beneficiaron a Felipe Calderón en 2006 y a Enrique Peña Nieto en 2012, mismas que le dieron el triunfo a Xóchitl Gálvez en las elecciones México 2024 pese a que la candidata opositora resultó con casi 20 millones de votos menos que la candidata Claudia Sheinbaum; “medimos mal”, reconoció en junio de 2024 el director de Massive Caller, Carlos Campos.

“¿Qué insulto va a ser el que durante la campaña del licenciado Peña Nieto, en 100 días, todos los días dabas a conocer resultados de una encuesta en donde Peña Nieto estaba por los cielos y tú comentabas en tu programas, levantando las cejas, que era inalcanzable, como insinuando que no había nada que hacer, que teníamos que resignarnos porque Peña Nieto ya había ganado?” AMLO

“No es insulto decir que fuiste parte de una estrategia muy sucia y perversa para encumbrar al candidato del PRI”, sentenció el ex presidente.