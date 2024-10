El productor Epigmenio Ibarra estalló en contra de Ciro Gómez Leyva durante la transmisión en vivo de su programa en Grupo Fórmula; esto porque el periodista no le dio la cara y optó por hablarle a la cámara cuando se dirigía a él.

Hoy 9 de octubre, durante la emisión de Por la mañana conducida por Ciro Gómez Leyva, Epigmenio Ibarra recordó el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia firmado en marzo de 2011 por 715 medios de comunicación en México; esto en el contexto del inicio de la violencia en el sexenio de Felipe Calderón.

Dicho acuerdo fue referido por Epigmenio Ibarra por la difusión de una imagen de la cabeza del ex alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, en medios de comunicación; “ese era el objetivo de narco, que eso se difundiera”, dijo el documentalista quien explicó que esto también fue expuesto en las redes sociales del hijo del expanista Felipe Calderón, Luis Felipe Calderón Zavala.

Epigmenio Ibarra tuvo una discusión con Ciro Gómez Leyva por el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado por 715 medios de comunicación en marzo de 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón, para “no interferir en el combate a la delincuencia, dimensionar adecuadamente la información y no convertirse en voceros involuntarios”.

Este evento fue conducido desde el patio del Museo Nacional de Antropología por los periodistas Carlos Loret de Mola y Sergio Sarmiento, donde diez periodistas dieron lectura a un decálogo “para que la cobertura informativa de la violencia que genera la delincuencia organizada con el propósito de propagar el terror entre la población no sirva para esos fines”.

En el evento en el Museo de Antropología dieron lectura a los puntos los siguientes periodistas:

Javier Alatorre (Tv Azteca)

José Cárdenas (Radio Fórmula)

Jorge Fernández Menéndez (Excélsior)

Ciro Gómez Leyva (Milenio Televisión)

Adriana Pérez Cañedo (Canal 11)

Óscar Mario Beteta (Radio Fórmula)

Leonardo Curzio (Enfoque)

Pedro Ferriz de Con (Grupo Imagen)

Joaquín López Dóriga (Televisa)

Carlos Puig (W Radio)

Denise Maerker (Televisa)

Epigmenio Ibarra y Ciro Gómez Leyva volvieron a protagonizar una discusión hoy 9 de octubre; en esta ocasión por no llegar a un punto en común respecto al Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia firmado en 2011.

En ese sentido, Ibarra dijo que los medios que replicaron la imagen del acalde de Chilpancingo fueron los mismos que firmaron este acuerdo con Felipe Calderón. Y, posteriormente, la discusión llegó a otros términos en los que el productor le pidió al periodista verlo a la cara al hacer referencia a él.

Ciro Gómez Leyva: ¿Un acuerdo de qué?

Epigmenio Ibarra: Y tú estuviste ahí

Ciro Gómez Leyva: Sí, yo estuve ahí... ¿Un acuerdo de qué?

Epigmenio Ibarra: De no divulgar las imágenes de la violencia

Ciro Gómez Leyva: Absolutamente falso, mentira expresada, el acuerdo precisamente fue para cuidar cierto lenguaje, para cuidar ciertas imágenes, nunca se dijo no difundan

Epigmenio Ibarra: Cuidar cierto lenguaje, cuidar ciertas imágenes...

Ciro Gómez Leyva: Como lo cuidamos desde entonces, lo cuidamos en el sexenio de Peña Nieto y en el de López Obrador pero bueno...

Epigmenio Ibarra: Pero bueno, ¿qué? No me trates así, no me trates así

Ciro Gómez Leyva: Habla, habla, habla, qué quieres

Epigmenio Ibarra: Primero que me voltees a ver si hablas conmigo

Ciro Gómez Leyva: Estoy hablando para una cámara... Dios mío, vamos a pausa...

Epigmenio Ibarra recordó con Ciro Gómez Leyva el contexto de la denominada guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, hecho por el que le hizo llega distintas cartas en las que expresó su postura en contra.

En dichos documentos, Epigmenio Ibarra le explicó a Felipe Calderón que con su estrategia se desataría una espiral violencia muy difícil de detener, hecho que en 2011 generó en los medios un Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, el cual promovió el siguiente decálogo: