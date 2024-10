El periodista Ciro Gómez Leyva estará en el programa El Minuto que cambió mi Destino, conducido por el periodista Gustavo Adolfo Infante; dicha emisión será transmitida el sábado 12 de octubre.

En YouTube circula el adelanto de la conversación que el periodista de Grupo Fórmula sostuvo con el comunicador de espectáculos, en la cual habló del atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022.

Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), tras ser seguido durante cinco días, la camioneta en la que viajaba Ciro Gómez Leyva fue atacada a balazos por dos personas a bordo de una moto; esto sucedió muy cerca del domicilio del periodista ubicado en la colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón.

Por este caso han sido detenidas siete personas, siendo Armando Escárcega, “El Patrón”, el acusado de coordinar el ataque contra el periodista, hecho por el que enfrenta cargos de asociación delictuosa y tentativa de homicidio ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Ciro Gómez Leyva conversa con Gustavo Adolfo Infante en El Minuto que Cambió mi Destino

Ciro Gómez Leyva tuvo una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el El Minuto que Cambió mi Destino; esto luego de que el periodista anunció en septiembre de 2024 que su programa “Por las mañanas” iniciará transmisiones simultáneas desde Ciudad de México y Madrid, España, lugar al se trasladará como sitio de residencia.

“Me atacaron, me dispararon a la cabeza (...) esa noche yo tuve mucha suerte”, asegura el comunicador en el teaser de este programa de Grupo Imagen que será transmitido el sábado 12 de octubre; el horario de la emisión es a las 9 de la noche.

“No pensaba que fuéramos a terminar el sexenio no exentos de problemas, de dudas, de temores, de presiones, de amenazas” Ciro Gómez Leyva

Ciro Gómez Leyva recuerda cuando insinuó responsabilidad de AMLO en su atentado; “a un amigo no se le dispara a la cabeza”, dijo

Ciro Gómez Leyva habló con Gustavo Adolfo Infante de la fecha en la que insinúo que el ex presidente AMLO estuvo relacionado con su atentado, luego de López Obrador se refiriera a él como su “amigo” el 3 de septiembre en su conferencia mañanera.

“Y entonces dije esa frase de “A un amigo no se le dispara a la cabeza” Adelanto de entrevista

“Supongo que dijo con ironía, eso de mi amigo Ciro porque pues, ¿a un amigo se le insulta como me he insultado usted durante seis años?” preguntó previamente el 3 de septiembre, y después de este comentario se dijo perseguido con amenazas fiscales e insinuó la responsabilidad del Gobierno de AMLO en el atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2022 en la Ciudad de México (CDMX).

“A un amigo no se le persigue, como me persiguieron ustedes con amenazas de por medio fiscalmente, usted sabe que eso ocurrió (...) se la dejo como pregunta ¿A un amigo se le dispara a la cabeza para matarlo? Qué idea tiene usted de la amistad presidente le quedan 27 días. Nos quedan 27 días de sexenio y aquí estamos haciendo lo mismo, presidente, lo mismo que hacíamos el primero de diciembre de 2018 tratar, tratar, de hacer un buen programa de radio (y) en las noches un buen programa de televisión” Ciro Gómez Leyva

Sin embargo, en el adelanto de El Minuto que Cambió mi Destino, añadió

“No estoy muy seguro de que tenga los años suficientes de vida para llegar a saber quién ordenó y por qué matarme”

AMLO responde a Ciro Gómez Leyva: “La bala nos hubiera afectado a todos”

AMLO respondió directamente a esta insinuación de Ciro Gómez Leyva sobre su atentado, hecho por el que el ex presidente aclaró que el periodista no es su amigo sino su adversario; “es amigo de Felipe Calderón y de Genaro García Luna”, explicó.

Esta fue la respuesta del ex mandatario federal el miércoles 4 de septiembre:

“No tengo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo a (Ciro Gómez) dice usted que no es mi amigo tiene razón, es mi adversario, él (Ciro) es amigo de Felipe Calderón de García Luna de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que no soy su amigo porque a él lo que quisieron asesinar y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. De ninguna manera tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie, que se serene y se tranquilice, esa bala nos hubiera afectado a todos”

AMLO rechaza haber insultado a Ciro Gómez Leyva

AMLO expuso esta insinuación de Ciro Gómez Leyva en la que el periodista se dijo víctima de insultos durante este sexenio; “yo no lo he insultado, yo lo único que hecho es señalarlo como un periodista al servicio la oligarquía”, respondió el ex presidente el 4 de septiembre en Palacio Nacional.

En ese sentido, López Obrador reiteró que Ciro Gómez Leyva le dio entrada en su programa a las encuestas de Massive Caller, las cuales beneficiaron a Felipe Calderón en 2006 y a Enrique Peña Nieto en 2012, mismas que le dieron el triunfo a Xóchitl Gálvez en las elecciones México 2024 pese a que la candidata opositora resultó con casi 20 millones de votos menos que la candidata Claudia Sheinbaum; “medimos mal”, reconoció en junio de 2024 el director de Massive Caller, Carlos Campos.

“¿Qué insulto va a ser el que durante la campaña del licenciado Peña Nieto, en 100 días, todos los días dabas a conocer resultados de una encuesta en donde Peña Nieto estaba por los cielos y tú comentabas en tu programas, levantando las cejas, que era inalcanzable, como insinuando que no había nada que hacer, que teníamos que resignarnos porque Peña Nieto ya había ganado?” AMLO

“No es insulto decir que fuiste parte de una estrategia muy sucia y perversa para encumbrar al candidato del PRI”, sentenció el ex presidente.