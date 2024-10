El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Láynez Potisek, y el periodista Ciro Gómez Leyva se confundieron sobre si el máximo tribunal mexicano puede o no intervenir contra la reforma al Poder Judicial.

Fue durante Ciro Gómez Leva Por La Mañana que el periodista y el ministro Javier Láynez Potisek hablaron sobre el hipotético caso en el que la SCJN declare inconstitucional la reforma al Poder Judicial y lo que seguiría después de eso.

Y es que, debido a la actuación del Poder Ejecutivo y Legislativo, quienes han ignorado cualquier suspensión y amparo para frenar la reforma, ambos personajes cuestionaron qué podría hacer la Corte en desacato por parte de legisladores y presidencia.

Ya que pese a los múltiples amparos, suspensiones y recursos aprobados por parte de jueces y magistrados en contra de la reforma al Poder Judicial, las autoridades continuan con el proceso sin importar lo resuelto.

En ese sentido, y tras la admisión a revisión de la reforma al Poder Judicial en la SCJN, se cuestiona qué pasará si la Corte declara inconstitucional la reforma y el Poder Ejecutivo y Legislativo hacen caso omiso a su resolución.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el ministro Javier Láynez Potisek fue cuestionado sobre si la SCJN puede o no modificar el contenido de la Constitución, no obstante, el ministro y Ciro Gómez Leyva se confundieron al señalar que se puede modificar el proceso, “no el contenido”.

Y es que según explicó el ministro, la SCJN nunca ha llegado a explorar si por vía de una acción de inconstitucionalidad o controversia se pueden nulificar.

Y aunque señaló que existe una jurisprudencia muy vieja, de hace más de 20 años, en donde la SCJN dijo que no, las cosas han evolucionado mucho y en algunos criterios ya se permite la nulidad por el procedimiento.

“El razonamiento es cómo un juez va a suspender una ley una reforma, pero eso es lo que ha ocurrido siempre en un juicio de amparo, aún contra reformas digamos de procedimiento de reforma constitucionales, o sea en el procedimiento legislativo, no en el fondo. Eso es algo que la Corte todavía tiene que explorar porque nunca hemos llegado a explorar si por la vía de una acción o controversia la Corte puede nulificar una reforma constitucional, es cierto, hay una jurisprudencia muy muy vieja, tiene más de 20 años donde la Corte dijo que no, pero luego ha ido evolucionando mucho en sus criterios, nosotros por ejemplo en Segunda Sala tiene una tesis de jurisprudencia donde dice en el contenido no, pero si hay violaciones en el procedimiento sí”.

Javier Láynez Potisek