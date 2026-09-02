El Centro Nacional de las Artes (Cenart) de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, abrirá la exposición “Muerte, amor y otros demonios”, del artista visual Eduardo Robledo Romero, quien presenta más de 30 obras realizadas entre 2018 y 2026.

La propuesta plástica del artista visual, Eduardo Robledo Romero se arraiga en la tradición visual mexicana. Retoma una genealogía que va desde José Guadalupe Posada a Leopoldo Méndez y el Taller de Gráfica Popular.

Una mirada contemporánea a la muerte y las tradiciones mexicanas

La exposición del artista visual, Eduardo Robledo Romero aborda el carácter irónico y terrible de la muerte, presente en escenas cotidianas, festivas y satíricas. Los símbolos de estas tradiciones no aparecen como formas estáticas del pasado, sino que se reactivan en el presente.

En el universo del artista visual, existen elementos profundamente ligados a Xochimilco que conviven con la obra, mientras que figuras como tiemperos, chinelos, chamanes y nahuales aparecen como presencias vivas capaces de adquirir nuevos significados y resistir al olvido.

La propuesta reúne gráfica, pintura y escultura, a través de un relato social cargado de elementos mágicos y folclóricos.

Cenart presenta “Muerte, amor y otros demonios”, exposición de Eduardo Robledo. (cortesía)

Amor, deseo y significado colectivo

En las obras de Eduardo Robledo, la muerte se entrelaza con el amor y el deseo, los vínculos afectivos aparecen como un refugio y un puente entre lo terrenal y lo trascendente, bajo la idea de que amar también representa una forma de permanecer.

La exposición invita al público a reflexionar sobre el sentido de la vida, la manera de habitar el mundo y la importancia de construir significados desde lo colectivo.

Eduardo Robledo Romero es egresado de la carrera de Artes Visuales de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y miembro fundador del Taller de Gráfica Urbana. También ha impartido talleres en distintos recintos nacionales y en São Paulo, Brasil.

“Muerte, amor y otros demonios” podrá visitarse de martes a domingo, de 10:30 a 17:30 horas, en la Galería Espacio Alternativo del Cenart, con entrada libre.