Cena de Emilio Lozoya en restaurante Hunan es ‘chocante’, asegura Marcelo Ebrard

México.- El canciller Marcelo Ebrard calificó de ‘chocante’ las imágenes de Emilio Lozoya cenando en el restaurante Hunan.

Durante conferencia de prensa tras la reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Marcelo Ebrard dijo que no le comete opinar sobre el caso de Emilio Lozoya, sin embargo, para evitar decir “algo peor” se limitó a decir que la acción era “chocante”.

Finalmente, Marcelo Ebrard señaló que lo realmente importante es el reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y a su gobierno en la lucha contra la corrupción.

“A mí no me toca hacer la evaluación a ese respecto, desde luego que es muy chocante ver esa imagen, por no decir peor, pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento al Presidente y a su gobierno en la lucha contra la corrupción, no creo que este en duda eso”. Marcelo Ebrard

Captan a Emilio Lozoya cenando en un restaurante de la CDMX

Durante la tarde del pasado viernes 9 de octubre, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya fue captado cenando en el restaurante Hunan de la Ciudad de México.

Las imágenes fueron captadas por la periodista Lourdes Mendoza, quien de inmediato compartió un video en su cuenta de Twitter.

Días antes, los abogados del exdirector de Pemex señalaron que Emilio Lozoya no podría asistir a una prueba confesional debido a que se encontraba bajo arraigo domiciliario.

Por ello en cuanto la periodista Lourdes Mendoza fue notificada de que Emilio Lozoya se encontraba cenando en un restaurante en Las Lomas no lo puedo creer.

“No podía entender cómo una persona que me difamó, una persona que a mí me había dicho y a un juez, en un proceso legal, que no se podía presentar a testificar y que además está enfrentando el caso más grande de corrupción, no podría dar crédito de que Emilio Lozoya estaba ahí comiendo como si nada”. Lourdes Mendoza

“Lozoya me quiere hacer quedar como la única tonta que se vende por una bolsa”, señaló Lourdes Mendoza

La periodista Lourdes Mendoza fue acusada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya como una de las 17 imputadas por el caso de Odebrecht.

En su declaración, Emilio Lozoya denunció a Lourdes Mendoza de recibir una bolsa Chanel con valor de 5 mil dólares, por parte de Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Crédito Público.

Lourdes Mendoza recordó que tardó 8 meses en poder notificar a Lozoya del juicio civil en su contra por daño moral.

Además, asegura que sus abogados buscan desestimar la demanda porque fueron los medios quienes dieron a conocer las filtraciones de las declaraciones del exdirector de Pemex.