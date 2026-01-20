La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación alrededor del Caso Mijis, con la intención de analizar las circunstancias de su muerte ocurrida el 3 de febrero de 2022.

De acuerdo con la información, la fiscalía federal atrajo el caso debido a que a lo largo de casi 4 años, las indagatorias efectuadas no arrojaron ningún tipo de avance.

FGR atrae investigación de la muerte de El Mijis

La activista, Frida Guerrera, do a conocer que la FGR atrajo la investigación en torno a la muerte del ex diputado local de San Luis Potosí, Pedro Carrizales Becerra, El Mijis.

Entrevistada por el portal informativo, Infobae, la también comunicadora reveló que desde el 2022 se solicitó la intervención de las autoridades federales para revisar los hechos.

Frida Guerrera: Caso el Mijis (Michelle Rojas)

Sin embargo, fue hasta diciembre de 2025 cuando Miriam Martínez, esposa de El Mijis, solicitó la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que se atendió la petición.

La atracción del caso por parte de la FGR, confió la activista, es una auténtica oportunidad para aclarar los hechos y saber cuáles fueron las causas de la muerte del ex legislador.

Lo anterior debido a que acuso que habría elementos para descartar la versión oficial de las autoridades sobre el fallecimiento en la que se apunta que murió en un accidente vial.

Por ello, aseveró que la intervención de la fiscalía federal en las indagatorias, representa un “rayito de esperanza” en la cruzada para hacer justicia en el caso El Mijis.

Frida Guerrea recuerda que El Mijis era una figura incómoda

El poner bajo cuestionamientos la versión oficial sobre la muerte de El Mijis, Frida Guerrera resaltó que el caso debe revisarse dada la magnitud de la figura en la que se convirtió el activista y legislador.

Sobre lo anterior, aseveró que en sus últimos años de vida, El Mijis se erigió como una figura que representaba incómoda tanto para ciertos sectores de izquierda, como para algunos de derecha.

Debido a ello, la activista señaló que la dimensión que alcanzó Pedro Carrizales Becerra como personalidad de confianza para el pueblo, fue visto como un “peligro para muchos personajes políticos ambiciosos”.