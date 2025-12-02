La activista Frida Guerrera solicitó nuevamente a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso del presunto homicidio de Pedro Carrizales, alías “el Mijis”, en el estado de Tamaulipas.

Frida Guerrera señaló que la Fiscalía de Tamaulipas le dio cierre a la carpeta siguiendo solo una ilógica línea de investigación, por lo que pide que la FGR atraiga el caso de “El Mijis”.

Pedro Carrizales, alías “el Mijis” (Andrea Murcia)

Activista Frida Guerrera solicita a la FGR por segunda vez atraer el caso del homicidio de “El Mijis”

Este martes 2 de diciembre, Frida Guerrera asistió a las instalaciones de la FGR para solicitar por segunda vez atraer el caso del homicidio de “El Mijis”, quien era activista y diputado de San Luis Potosí.

Frida Guerrera leyó el documento que se entregó a la FGR, en el que señala las incongruencias en la investigación de la Fiscalía de Tamaulipas, así como la violación a derechos humanos.

Según la Fiscalía de Tamaulipas, “El Mijis” fue encontrado en una camioneta completamente calcinada, sin embargo, su identidad nunca fue comprobada y no se les ha permitido exhumarlo.

Por otra parte, Frida Guerrera denunció que no se siguió el protocolo de búsqueda homologado, pese a que la desaparición forzada de personas es un delito de oficio que se debe perseguir en todos los estados.