La empresaria Carolyn Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO, descartó cualquier posible conflicto de interés por la casa en Houston que rentó por un año y que, resultó, pertenecía a un exdirectivo de Baker Hughes, una empresa que tiene contratos con Pemex.

En un comunicado difundido en su cuenta de Instagram, Carolyn Adams dio a conocer el proceso mediante el cual rentó la casa en Houston que pertenecía a Keith Schilling, un entonces ejecutivo de Baker Hughes.

Como parte de las pruebas de que jamás tuvo conocimiento de que la casa en cuestión era propiedad del ejecutivo de Baker Hughes, Carolyn Adamas, esposa de José Ramón López Beltrán, compartió un par de capturas de pantalla de una conversación en WhatsApp con una persona que le estaba ayudando a conseguir casa.

De acuerdo con la propia Carolyn Adams, la casa que rentó en un primer momento “no era de su agrado”, y al parecer no iba a estar lista para los plazos que ella y su familia necesitaban.

“Como se observa en la primera imagen, la ubicación de la casa no era de mi preferencia, y me advirtió que no estaría lista dentro del plazo que yo quería, pero aún así la añadiría en nuestro tour. Queda probado en la segunda imagen que nosotros no teníamos relación alguna con los propietarios, ni conocimiento de quiénes eran ni cuál era su ocupación laboral.”

Carolyn Adams