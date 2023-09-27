La secretaria general del PRI desde 2019, Carolina Viggiano, criticó a quienes abandonan al partido tricolor para irse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La critica fue mencionada ante las firmas de los acuerdos de unidad que está realizando Morena y por ejemplo, la renuncia del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, antiguo priísta y quien se cambió al PVEM.

Cabe mencionar que sus seguidores (o quienes comentaron) criticaron a su vez que Carolina Viggiano esté “escupiendo para arriba”.

Carolina Viggiano critica a quienes abandonan al PRI para irse al PVEM

La secretaria Carolina Viggiano compartió en su perfil de X una critica hacia quienes están abandonando al PRI para irse al PVEM, destacando que en realidad estas “renuncias” no son nuevas y que ya se habían ido.

Añadió que ante la firma de los acuerdos y las renuncias de los ahora ex militantes del PRI, quienes se cambiaron al PVEM (que hace unos años era aliado del tricolor), los “verdaderos morenistas” los están rechazando.

A su vez, dio la advertencia de que en próximos días otros militantes del PRI “entrarán por la puerta trasera del PVEM”, recibiendo la presunta “impunidad” que se les está dando a sus aliados.

Agregó a su vez que esta estrategia es directamente de Palacio Nacional, algo que se ha mencionado (por el mismo Mario Delgado, dirigente de Morena) se estableció desde 2017.

Carolina Viggiano critica a quienes dejan el PRI por el PVEM (Carolina Viggiano)

Sin embargo, los internautas señalaron que en realidad no hay “verdaderos morenistas” ya que muchos de los actuales militantes comenzaron en el PRI, como el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Mientras que otros criticaron que no Carolina Viggiano no puede hablar de traición si el PRI abandonó a su aspirante para la candidatura presidencial para las elecciones 2024, es decir, Beatriz Paredes.

¿Por qué están cambiando el PRI por el PVEM? Diputados lo explican

En el pasado, el PVEM era aliado del PRI, incluso participaron en alianza en elecciones pasadas, como las de 2017 por el Estado de México, que el verde respaldaba a Alfredo del Mazo ex gobernador priísta, sin embargo, en épocas recientes se alió con Morena.

Ante la firma de acuerdos de unidad y las renuncias al PRI, los militantes que han cambiado de grupo parlamentario negaron que buscaran un cargo político en las próximas elecciones, ante la preocupación de Morena.

Igualmente, los diputados Martha Romo (PAN) y Antonio Attolini (Morena) comentaron que el cambio de los militantes del PRI es por la política de alianzas del partido guinda, que convoca a cualquier persona para “acabar con la corrupción”.

Sin embargo, tal como Carolina Viggiano, el diputado electo de Coahuila, Antonio Attolini también está a favor de que “se santifiquen”, cambiando del PRI al PVEM y a Morena a su vez.