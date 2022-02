El periodista Carlos Loret respondió a la mención que se hizo de él en la mañanera de AMLO del miércoles 16 de febrero.

Durante la conferencia mañanera de AMLO de hoy, se habló nuevamente del periodista Carlos Loret de Mola, en la sección “¿quién es quién en las mentiras?” de Ana Elizabeth García Vilchis.

La titular de la sección puso en duda el volumen de participación y apoyo que generaron hashtags en Twitter como #YoSoyLoret o #YoConLoret del 11 de febrero.

El 11 de febrero y luego de que AMLO expusiera el supuesto sueldo de Carlos Loret de Mola hubo apoyo al periodista y se convocó a un Spaces en Twitter. Spaces es una herramienta de Twitter que permite a los usuarios tener conversaciones de audio con personas en directo.

Sin embargo, Ana Elizabeth García Vilchis dijo en la mañanera que se habría detectado que había bots para posicionar y engrosar el tema de Carlos Loret de Mola.

Además, Ana Elizabeth García Vilchis transmitió un antiguo video en el Carlos Loret de Mola opinaba sobre el uso de Twitter y cómo se posicionan los temas.

“No es una encuesta. Twitter no es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el repite más las cosas, pero si tu piensas que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta”, dijo Carlos Loret de Mola cuando participaba en Tercer Grado.

Carlos Loret de Mola se responde en Twitter sobre su mención en la mañanera de AMLO

Tras la mención en la mañanera de AMLO, Carlos Loret de Mola respondió en Twitter de manera muy breve con lo siguiente:

“Y sigo pensando lo mismo”

Y sigo pensando lo mismo. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 16, 2022

tuit de respuesta de Carlos Loret de Mola sobre su mención en la mañanera

Cabe recordar que a través de diferentes medios de comunicación, especialmente en los espacios de opinión en los que el periodista colabora, ha dicho que los ataques que ha recibido por parte de AMLO son “patadas de ahogado”.

Ya que, según Carlos Loret de Mola, el presidente AMLO, ya no sabe cómo defenderse ante las investigaciones periodísticas que involucran a su hijo mayor, José Ramón López Beltrán en un posible conflicto de interés.

Carlos Loret de Mola formaría parte de un grupo de periodistas famosos según AMLO

También, en la conferencia mañanera, se señaló a Carlos Loret de Mola de ser parte de un grupo de periodistas famosos, que responden a intereses creados, según AMLO.

En este sentido, AMLO dijo que habría que ver quienes son los dueños de los medios de comunicación, ya que ellos son los que responden a intereses, no obstante, aclaró que esta situación no sólo ocurre en México, sino que se trata de un fenómeno mundial.

Aunque resaltó que en México ha habido medios de comunicación que han “inflado” a personajes para que lleguen al poder.

Después de eso recordó nuevamente a Carlos Loret de Mola, de quien ya había hablado anteriormente en su conferencia mañanera revelando su sueldo.

AMLO dijo que no se trataba como tal de lo que el periodista percibía, sino de que estaba involucrado en otros negocios como la venta de medicinas y equipos médicos, entre otros.

Recalcó que por ética, los periodistas, como Carlos Loret de Mola deberían informar cuánto ganan.