Carlos Alazraki aclaró en una nueva carta lo que pasó con su despido de El Universal, luego de la publicación de su última columna llamada “Las cartas de Alazraki” el 26 de enero.

Asimismo, aseguró que en esta nueva carta, ya de la manos de Atypical TE VE, fue escrita desde el corazón hacia su auditorio.

Cabe recordar que la semana anterior, en su última publicación para El Universal, aseguró que su despido fue “por razones obvias” pero que espera volver al medio en 2024, cuando Morena perdiera la presidencia.

De acuerdo con Carlos Alazraki, no sabe el porqué lo despidieron de El Universal; sin embargo, es algo que no le importa.

Asimismo, aseguró que es irrelevante saber quién lo corrió porque va a seguir escribiendo y no le van a callar la boca.

“¿Por qué me corrieron del Universal? La verdad no tengo idea y la neta, neta, tampoco me importa. ¿Quién me corrió? Es irrelevante, no importa. ¿Me van a callar la boca? por supuesto que no ¿voy a seguir escribiendo? por supuesto que sí”

Carlos Alazraki