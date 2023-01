El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió a Carlos Alazraki no culparlo por su despido de El Universal.

El presidente dijo desde la conferencia mañanera del 31 de enero que no hay por qué culparlo por la salida de periodistas de medios de comunicación, pues su gobierno no habla “de ningún dueño”.

Asimismo, rechazó que tenga algo que ver con la salida del periodista de El Universal, tal como acusó desde su última columna.

El presidente AMLO aseguró que no hay nada que indique que él es el culpable de la salida de Carlos Alazraki de El Universal.

Asimismo, dijo que para saber por qué salió, debería preguntar a Ealy Ortíz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración de El Universal.

“Que si quitaron a Alazraki de El Universal, pues que le pregunte a Ealy Ortíz, que no lo he visto desde hace 8 años…que no me culpen a mí. Además hasta ayuda a Alazraki, además no le deseo mal a nadie”

AMLO