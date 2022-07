Carlos Alzaraki comparó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con Adolfo Hitler antes de la polémica por considerar al publicista y cineasta como de pensamiento “hitleriano”.

En una columna de opinión llamada “Carta dirigida a los héroes de la independencia (Estamos des-unidos Mexicanos)” del 17 de septiembre de 2022, Carlos Alazraki reflexionó en el marco de las fiestas patrias que transcurrían en plena pandemia de Covid-19.

En esa ‘Carta dirigida a...’ como titula Carlos Alazraki sus columnas de opinión, decía que el gobierno de AMLO “decidió copiar la misma estrategia de Trump, Mussollini, Hitler, Franco, Fidel Castro, Stalin, etc. etc. para dividirnos y vencernos”.

El objetivo de esa columna era señalar que ante los anhelos de los héroes y heroínas patrios de lograr unidad como país, el presidente AMLO era responsable de que ese legado se diluyera por la división que provoca.

En esos momentos no se tiene registro de que la comunidad judía en México se haya pronunciado al respecto, pues ha señalado que Hitler fue el personaje que hizo el mayor daño a su comunidad, como lo dijeron en su comunicado del 29 de junio de 2022 por los mensajes vertidos en la conferencia de ese mismo día y que AMLO reiteró en la mañanera del 30 de junio.

Cabe señalar que tras calificar como de pensamiento hitleriano a Carlos Alazraki, la comunidad judía dijo a AMLO que “Toda comparación con el régimen más sanguinario de la historia es lamentable e inaceptable”, dichos que no aplicaron a quien hizo la comparación con Hitler el 17 de septiembre de 2020 y pertenece a esa comunidad.

El periodista Hernán Gómez Bruera recordó la mencionada columna y entrevistó alrededor de febrero de 2022 a Carlos Alazraki por el tema.

Ahí Alazraki dijo que “Hitler era un genio”, a lo que el periodista volvió a cuestionar si no le parecía un dardo envenenado integrar a ese personaje a la discusión pública., como lo hizo en su columna.

Nuevamente Carlos Alazraki dijo que le gustaría más polarización para que no ganara Morena, ello rumbo a las eleciones de junio 2022.

Cabe recordar que Carlos Alazraki dijo a Roberto Madrazo que a Morena solo se le puede ganar con mentiras, es decir, con propaganda en lugar de publicidad, ello durante su programa de youtube en Atypical Te Ve.

“Yo tenia, como no me contrato nadie así que los puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel mercadotecnia, esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda y mientras mas mentiras des contra Morena mejor te va”

Carlos Alazraki. Publicista