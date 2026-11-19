Elementos de la Policía de Jalisco han informado la detención de Pedro León Jr., de 33 años, alias “El Playboy”, uno de los objetivos claves en Estados Unidos de una red internacional de explotación infantil.

De acuerdo con las autoridades se le señala a “El Playboy” en relacionado con la red internacional de explotación infantil presuntamente encabezaba por Adalberto Rodríguez, alias “El Chucky 69”, detenido el pasado 11 de noviembre.

Tras su detención, “El Playboy”, el Servicio de Marshals y el Instituto Nacional de Migración (INM) ya han iniciado los trámites para su traslado al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, donde será puesto a disposición de la autoridad estadounidense.

Cae “El Playboy” en Jalisco: sería el segundo detenido de una red internacional de explotación infantil (Marshals)

Captura de “El Playboy” se logra tras cooperación entre México y Estados Unidos

Se precisó que la captura de “El Playboy”, el segundo detenido de una red internacional de explotación infantil se logró, tras la cooperación entre México y Estados Unidos.

En un operativo que tuvo un cruce de datos entre el Servicio de Marshals de los Estados Unidos y las corporaciones del Estado, con la participaron de la Policía Cibernética y la unidad de drones que permitió ubicar a “El Playboy” en la comunidad Cuyutlán del municipio de Mixtlán en la región Costa-Sierra Occidental.

A “El Playboy” se le señala de los delitos de explotación sexual de menores y posesión de pornografía infantil de una red internacional que opera en California, Texas, Guerrero, Chapala, Tequila, Puerto Vallarta, Haití, Honduras, Colombia y Canadá.