El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, confirmó las fechas de registro y requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de primaria y secundaria.

Pese a que este apoyo lleva el mismo nombre, existen diferencias entre la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria y la que se entrega para el nivel secundaria.

Por tal motivo, en esta nota te compartimos todo lo que debes saber si estás interesado en tramitar este apoyo destinado para escuelas públicas en el ciclo escolar 2026-2027.

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuáles son las fechas de registro y el monto de los apoyos?

La SEP confirmó que las fechas de registro para la Beca Rita Cetina 2026, dirigida a estudiantes de primaria y secundaria pública, será del 26 de octubre al 6 de noviembre.

Es importante que vayas preparando la documentación necesaria, pues las autoridades educativas recordaron que no habrá prórrogas de ningún tipo para poder realizar el registro.

Es importante señalar que la Beca Rita Cetina 2026 para el nivel primaria entrega un apoyo económico de 2 mil 500 pesos anuales a cada alumno, destinados a la compra de uniformes y útiles escolares.

En tanto, la Beca Rita Cetina 2026 para nivel secundaria entrega un monto de 1,900 pesos bimestrales a cada estudiante, y en caso de haber más de un hijo o hija inscritos en este mismo nivel educativo se brindarán 700 pesos adicionales por cada uno.

Beca Rita Cetina 2026 (cortesía )

Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué requisitos necesitas?

Si estas interesado en registrar a algún estudiante de escuela pública para la Beca Rita Cetina 2026, es indispensable contar con tu llave MX.

En caso de que no cuentes con ella, podrás crear la tuya en la página oficial www.becaritacetina.gob.mx, dando click en el apartado “Crear cuenta Llave MX”.

Una vez que ingreses a este apartado, es importante señalar que los datos que deberás ingresar para obtener tu llave MX son los del padre, madre o tutor:

CURP

Datos de tu domicilio

Número de celular

Correo electrónico

Crear una contraseña que recuerdes con facilidad

Una vez tengas tu llave MX, podrás iniciar sesión y llevar a cabo tu registro para la Beca Rita Cetina 2026 del 26 de octubre al 6 de noviembre, teniendo a la mano la siguiente documentación en copia digital:

Madre, padre o tutor:

Identificación oficial (INE, Pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses del momento del registro)

Datos del o los estudiantes:

CURP certificada (que cuente con la leyenda “Verificada con el Registro Civil”)

Clave del Centro de Trabajo de la escuela

Nivel, turno y grado

Parentesco con la o el estudiante

Al finalizar este proceso te aparecerá un folio de registro, con el que más adelante podrás verificar los resultados de la Beca Rita Cetina 2026.

Beca Rita Cetina 2026 (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Beca Rita Cetina 2026: ¿Qué necesitas para recoger tu tarjeta?

Julio León, coordinador Nacional de Becas Bienestar, señaló que las tarjetas para la Beca Rita Cetina 2026 se entregarán únicamente a los nuevos beneficiarios.

Es decir, aquellos que ya contaban con el apoyo y continuarán con el mismo, seguirán utilizando la tarjeta del Banco del Bienestar que les fue entregada previamente.

Así, en caso de que toda la documentación se acredite y se apruebe el apoyo, la entrega de tarjetas a los nuevos beneficiarios tendrá lugar entre diciembre 2026 y enero 2027.

Para poder recoger el plástico necesitarás una copia de:

Madre, padre o tutor:

Identificación oficial en original y copia

Acta de nacimiento

CURP certificada (que cuente con la leyenda “Verificada con el Registro Civil”)

Comprobante de domicilio

Datos del o los estudiantes:

Acta de nacimiento

CURP certificada (que cuente con la leyenda “Verificada con el Registro Civil”)

Se espera que millones de estudiantes soliciten la Beca Rita Cetina 2026, la cual fue establecida como universal para el nivel secundaria por la presidenta Sheinbaum.