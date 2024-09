La periodista Azucena Uresti se vio en la necesidad de responder por un “corte al aire” que le hizo a Gerardo Fernández Noroña durante su noticiero en Radio Fórmula, luego de insistir en preguntar si México se encamina hacia una dictadura como gobierno.

Durante su programa de hoy lunes 2 de septiembre, Azucena Uresti invitó a Gerardo Fernández Noroña para hablar de temas como su nombramiento como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, hecho por el que el legislador descartó sumarse a peleas e insultos.

“Para pelear se necesitan dos”, dijo Fernández Noroña, quien más adelante en la conversación abordó el tema de la reforma al Poder Judicial, a la cual consideró una “revolución” pues explicó que no existe otro modelo en el mundo que elija a jueces, magistrados y ministros por medio del voto popular.

Tras esta exposición, Azucena Uresti preguntó si México se encamina hacia una dictadura.

Azucena Uresti le preguntó a Gerardo Fernández Noroña si el caso de Bolivia es el más similar al de México en cuanto a lo que plantea la reforma al Poder Judicial, lo cual negó el próximo presidente de la Cámara de Senadores, quien explicó que lo más cercano es el caso de Japón, país que elige al equivalente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por medio del voto popular.

El legislador también puso como ejemplo el caso de Estados Unidos, donde se eligen a los jueces locales por medio de un referéndum, y además afirmó lo siguiente:

En referencia a los grupos de poder que se oponen a la reforma al Poder Judicial, así como estudiantes de derecho de algunas de las principales universidades del país, Fernández Noroña consideró que “todo lo que dicen que va a suceder es lo que hoy sucede”.

“¿Dictadura? Y a unos metros de donde estaba la concentración del Zócalo estaban protestando en contra de la reforma al Poder Judicial”, respondió Gerardo Fernández Noroña quien dijo que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no hubo una sola represión.

Gerardo Fernández Noroña: Los medios lo vituperan, lo injurian, tergiversan, denuestan...

Azucena Uresti: Bueno, tampoco...

Gerardo Fernández Noroña: En general, en general...

Azucena Uresti: No todos; la critica no siempre es insulto

Gerardo Fernández Noroña: A ver, cuando yo soy muy duro en el debate dicen que insulto y yo no insulto, pero si hay injurias... A ver, le han dicho cosas terribles al compañero presidente. Bueno, le han dicho “narco presidente”

Azucena Uresti: En las redes...

Gerardo Fernández Noroña: No, no. La candidata de la derecha le dijo narco presidente. Y dijo narco candidata

Azucena Uresti: Y se le castigó

Gerardo Fernández Noroña: Bueno, ¿en una dictadura podría hacer eso? No viviría para contarlo, en el mejor de los casos estaría en prisión. Entonces no es cierto, insisto, le llaman a la manifestación contundente del pueblo dictadura, qué curiosos son

Azucena Uresti: No, bueno...

“Entonces que sistema debemos de tener, ¿debemos tener un sistema donde le digamos al pueblo “Oigan, apoyen a con quien ustedes simpaticen pero no tanto, eh. Dejen que la oposición pueda seguirles obstaculizando las reformas constitucionales porque con el nombre de moratoria constitucional bloquearon toda posibilidad. No se dan cuenta que con su actuar nos han fortalecido, no quieren reconocer. A ver, yo les dije, cuando el PRI y el PAN fueron juntos, dije “Le voy a poner un monumento” pero como la elección intermedia fue en plena pandemia sí nos afectó. Ahora que ya estaba todo resuelto pues fue contundente, la gente no quiere al PRI...

