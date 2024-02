La presentadora de noticias, Azucena Uresti, se lanzó contra la periodista Inna Afinogenova por su entrevista al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); “una periodista rusa con antecedentes”, destacó Uresti en su noticiero de Radio Fórmula.

Ayer 20 de febrero AMLO ofreció la primera entrevista de su sexenio a la periodista rusa Inna Afinogenova, en la cual se abordaron temas como Ayotzinapa, la relación de México con Estados Unidos y Julian Assange, entre otros.

Sin embargo, Azucena Uresti mostró su inconformidad con esta conversación, pues dijo que no se tocaron “los temas complicados” de su sexenio, como la seguridad, la salud y el balance de su administración.

Además, se lanzó contra la periodista Inna Afinogenova, pues durante la emisión de su noticiero en Radio Fórmula dijo que “tiene antecedentes complicados con el régimen de Vladimir Putin”:

Azucena Uresti no solo crítico la entrevista de Inna Afinogenova a AMLO, pues también mostró su descontento por el hecho de que el presidente eligió a una periodista extranjera para la conversación.

En ese sentido, recordó que ella misma entrevistó a López Obrador como candidato electo de Morena “en noviembre de 2018″, “ahí lo entrevisté y nunca más accedió al presidente a dar una entrevista”.

Sin embargo, respecto a la entrevista con Inna Afinogenova, esto dijo:

“El presidente no encontró en México un periodista o una periodista que fuera digno o digna de ofrecerle una entrevista. No encontró el presidente Andrés Manuel López Obrador una persona que pudiera entablar una conversación con él y que le preguntara realmente de los temas complicados: la inseguridad, la salud, el balance de su sexenio, las promesas que faltan por cumplir, las obras emblemáticas de este sexenio, su pase de estafeta a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum”

“Al presidente no le pareció que ningún periodista mexicano, que represente y conozca la realidad mexicana, pues tuviera la posibilidad y la oportunidad de entrevistarlo”, dijo Uresti.

Inna Afinogenova actualmente es directora de Canal Red de Latinoamérica, pues en mayo de 2022 renunció a RT, una cadena de televisión internacional de noticias financiada por el Estado ruso.

Su renuncia se dio en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, con la cual dijo no estar de acuerdo:

“Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé, y lo sé por haberlo sufrido en carne propia, que afectan por encima de todo a la población civil, y sé cómo afectan a la población civil, por muy precisos que digan que son los ataques”

Cabe destacar que medios como RT y Sputnik sufrieron censura a nivel global en Internet, pues la Unión Europea determinó en febrero de 2022 que estos medios generan desinformación.

De acuerdo con la línea editorial de Canal Red, los medios de comunicación en el mundo solo promueven una narrativa, la cual respalda los intereses hegemónicos de potencias como Estados Unidos.

“Cuando enciendes la televisión o la radio, resulta que todas dicen básicamente lo mismo. La pluralidad de la sociedad no corresponde con el monopolio que la derecha impone sobre los grandes medios de comunicación"

La entrevista de Inna Afinogenova al presidente AMLO en Palacio Nacional fue dada a conocer ayer 20 de febrero en Canal Red Latinoamérica, la cual tuvo una duración de más de 2 horas.

Algunos de los temas más importantes que se tocaron en la entrevista fueron el caso Ayotzinapa, la relación de México con Estados Unidos y el encarcelamiento del periodista Julian Assange.

Respecto al primer punto, esto fue lo que dijo el presidente:

“Ayotzinapa sería algo que me dolería no resolver. Pero todavía tenemos tiempo(...) Cuando dicen que fue un asunto de Estado, sí, sí fue un asunto de Estado, pero no porque el Estado haya ordenado desaparecer a los normalistas, sino porque encubrió”

AMLO