Sandra Cuevas quiere ser presidenta; ¿Azucena Uresti se burló de sus intenciones? Un video captó una risa de la periodista de Radio Fórmula.

La ex alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, reveló en entrevista con Azucena Uresti que quiere ser presidenta de México para el periodo 2030-2036, para lo que ya trabaja en la creación de una nueva fuerza política.

Sandra Cuevas compartió el lunes 5 de agosto una fotografía junto a Felipe Calderón y Margarita Zavala, la cual fue acompañada de un mensaje en donde adelantó que poco a poco va construyendo una nueva fuerza política.

Al ser cuestionada por Azucena Uresti sobre dicha fotografía, Sandra Cuevas -también ex candidata al Senado- confirmó que trabaja en una “verdadera oposición”.

Sandra Cuevas informó que para la conformación de su nueva fuerza política “Por la familia y seguridad de México” empleará un plan de acción que tomará un tiempo de 2 años para poder participar en las elecciones 2027.

Asimismo, reveló que quiere contender por la presidencia en las elecciones 2030 de la mano de su nuevo partido político, lo que causó una reacción en Azucena Uresti.

Tras decir que quiere ser presidenta, Azucena Uresti no pudo evitar realizar un gesto de risa, motivo por el que se cubrió el rostro con las hojas que portaba en su noticiero.

Sin embargo, la acción le salió mal, ya que no se cubrió por completo y se hizo notoria la risa que no logró contener; a pesar de ello, Sandra Cuevas siguió hablando sobre su proyecto.

Al momento la periodista Azucena Uresti no ha aclarado la situación, ni Sandra Cuevas ha emitido una postura al respecto, por lo que se desconoce si fue una burla directa hacia las intenciones políticas de la ex candidata al Senado.

Sandra Cuevas buscará la presidencia en 2030 con la oposición. La ex alcaldesa de Cuauhtémoc por PRI-PAN-PRD y ex candidata al Senado por @MovCiudadanoMX dijo que está trabajando para crear el partido político “Por la Familia y Seguridad de México”. pic.twitter.com/XWL2s3ztOH

A lo largo de la entrevista que tuvo con Azucena Uresti, Sandra Cuevas tocó el tema de la reunión que tuvo con Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala.

Sandra Cuevas aclaró que se acerca a liderazgos políticos de oposición (nacionales e internacionales) para no equivocarse, escuchar sus experiencias y consolidar su proyecto.

Aunque dijo que no sabe si ambos ex panistas se unirán a su nueva fuerza política, confirmó que sí les hizo saber sus intenciones y los invitó al proyecto.

“Les compartí el proyecto, les compartí lo que voy a hacer, por supuesto les dije que son bienvenidos. Me aconsejó muy bien (Felipe Calderón), me instruyó muy bien, me compartió muchas vivencias, así como Margarita (Zavala)”.

Sandra Cuevas