Gerardo Fernández Noroña, quien será el próximo presidente de la Cámara de Senadores, descartó enfrascarse en peleas e insultos, ya que dejará la tribuna de la Cámara de Diputados para asumir una “otra faceta” como legislador de Morena en el Senado.

El 28 de agosto, tras la reunión plenaria de Morena en el Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña fue elegido por unanimidad como presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, hecho por el que dijo que será respetuoso frente a la oposición política.

Dos días antes, el 26 de agosto, Fernández Noroña explicó que se afiliará al partido Morena para poder ser considerado dentro del movimiento de la denominada Cuarta Transformación; “sí me voy a afiliar a Morena. Lo que no quiero es que me afilien y luego me digan ‘no, es que para que puedas participar tienes que ser fundador’”.

Tras su designación como presidente del Senado, el legislador habló de cómo será su relación con la oposición, y posteriormente abundó en sus declaraciones en entrevista para Grupo Fórmula con la periodista Azucena Uresti.

“Mi mano tendida, como siempre, seré respetuoso de ellos, seré respetuoso de sus derechos, seré incluyente, representaré al Senado, a la Cámara de Senadores en su conjunto” Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña explica que entrará en “otra faceta” como presidente de la Cámara de Senadores

Gerardo Fernández Noroña abordó el tema de su nombramiento como presidente de la Cámara de Senadores; en la entrevista antes referida, el legislador descartó sumarse a peleas e insultos tras dejar la tribuna de la Cámara de Diputados.

Durante la conversación, Fernández Noroña explicó que más que el “fiel de la balanza” será el representante del Senado en su conjunto, además recordó su insistencia por incluir a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la mesa directiva de la Cámara de Senadores.

Sin embargo, respecto a su nombramiento, esto fue lo que dijo:

“Participaré en algún momento pero efectivamente no con la seguridad que lo hacía, (vamos a conocer) otra faceta. Ora sí que como decía Pedro Infante en una película ’Yo soy quien soy y no me parezco a naiden’. Pero es cierto que te toca una responsabilidad diferente, muy importante, y la voy a sacar adelante” Gerardo Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña: “Para pelear se necesitan dos”

Gerardo Fernández Noroña dejó clara su postura como el próximo presidente de la Cámara de Senadores, pues rechazó entrar en peleas o insultos con otros legisladores; “yo nunca los he insultado”, aclaró en entrevista.

Cuestionado por la postura de la senadora Lilly Téllez sobre su nombramiento, Fernández Noroña descartó entrar en conflicto, ya que la legisladora de la oposición dijo lo siguiente el 28 de agosto ante los medios de comunicación:

“El perfil exactamente que es la encarnación de lo contrario a la decencia va a presidir el Senado, es un simple pandillero, hablador, mentiroso, grosero, que representa muy bien a Morena. Eso es Morena, Morena es Fernández Noroña, los felicito por la congruencia” Lilly Téllez

Y esta fue la respuesta del próximo presidente del Senado:

“Para pelear se necesitan dos. Yo tengo la impresión de que lo se está buscando es montarse en mi popularidad para sacar ventaja de ello. Sobre todo cuando hay majadería, denostación. Imagínate que yo a una legisladora le dijera ’changa’. Uy, no...” Gerardo Fernández Noroña

En ese sentido, reiteró su postura: