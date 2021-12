Caso Ayotzinapa: Gobierno de Israel ayudará a extraditar a Tomás Zerón, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el gobierno de Israel ayudará a México con la extradición de Tomás Zerón, acusado de varios delitos relacionados con el caso Ayotzinapa.

Durante la instalación de la Comisión para la Verdad de la Guerra Sucia, este 10 de diciembre, el presidente AMLO adelantó que recibió una respuesta positiva a la carta enviada al primer ministro de Israel, Naftali Bennett.

“Quiero también aprovechar, informar de que envié una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían, por la historia del pueblo de Israel, prestarse a proteger a violadores de derechos humanos, y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”.

AMLO