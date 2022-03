AMLO sí cree que Peña Nieto sabía del caso Ayotzinapa, pero no lo culpa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sí cree que el expresidente Enrique Peña Nieto sabía del caso Ayotzinapa, en particular, del operativo en el basurero de Cocula del 27 de octubre de 2014.

Sin embargo, AMLO no culpa ni responsabiliza a Peña Nieto del caso Ayotzinapa.

“Una cosa es ser responsable y otra culpable”. AMLO, presidente de México

En la conferencia mañanera del miércoles 30 de marzo, el presidente AMLO dijo que es muy difícil que se realice un operativo de temas tan delicados, como los operativos relacionados con Ayotzinapa, sin que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir el presidente, se entere.

“Los presidentes están enterados siempre”, dice AMLO sobre Ayotzinapa y Peña Nieto

Al presidente AMLO le preguntaron si un almirante de la Secretaría de Marina (Semar) puede ejecutar una operación sin el conocimiento del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como los que sucedieron por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A lo que AMLO respondió que “es muy difícil” y mencionó un ejemplo que ya pasó en su administración, el caso del operativo para detener al hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán:

“Les voy a poner un caso. Yo no me entere del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzmán Loera, no me avisaron, no supe antes porque se considera que son tareas que ya tienen las Fuerzas Armadas, los encargados de garantizar la paz”. AMLO, presidente de México

Dijo que se enteró de este operativo cuando ya se había generado el conflicto y que como era una situación “mucho muy” delicada, él tomó la decisión de pararlo porque “iban a haber muchos muertos”.

Pero AMLO reiteró que sí se enteró entonces: “sí creo que que los presidentes están enterados siempre [...] no es cierto eso de que el presidente no sabía o el gobernador no sabía”.

Sin embargo, el presidente advirtió que no está culpando a nadie , además de que evitó mencionar a Enrique Peña Nieto, y que la institución que va a resolver es la Fiscalía Especializada del caso Ayotzinapa.

Enrique Peña Nieto (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

¿Qué más dijo AMLO sobre Ayotzinapa este 30 de marzo?

El presidente AMLO habló sobre otras situaciones relacionadas con Ayotzinapa este 30 de marzo, entre ellas, del almirante José Rafael Ojeda, actual titular de la Semar.

En este caso, negó que Ojeda haya estado involucrado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Pues en ese entonces, el almirante era jefe naval de zona en Acapulco:

“Él no tiene ningún involucramiento en este asunto. Los malquerientes a nosotros quieren forzar porque el almirante Ojeda estaba como jefe de zona naval en Acapulco. Quieren hacernos quedar mal. Fueron decisiones que se tomaron a nivel central”. AMLO, presidente de México

El operativo de Ayotzinapa del que Peña Nieto supo

La explicación del presidente AMLO sobre los operativos de temas delicados y el conocimiento del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tiene que ver con un operativo de Ayotzinapa.

Todo empezó el pasado 28 de marzo, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó su tercer informe del caso, donde revelaron que la Marina manipuló el basurero de Cocula , sitio clave de la “verdad histórica”.

El GIEI señaló que, al menos, 12 marinos estuvieron en el basurero de Cocula el 27 de octubre de 2014 desde las 6 de la mañana, horas antes de las diligencias oficiales.

Hasta ahora, esta información era desconocida y fue apenas en 2021 que la Semar entregó los videos grabados por un dron, de este operativo con información clasificada como “secreta” al GIEI.

Los expertos sostuvieron que este tipo de operativos únicamente pueden autorizarse por el presidente de México (que en ese entonces era Peña Nieto) o, en su defecto, por el secretario de la Marina.

Vale la pena recordar que la “verdad histórica” fue la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre la desaparición de los 43 normalistas; sostuvieron, por años, que policías locales entregaron a los estudiantes a integrantes del crimen organizado.

En particular, a la organización Guerrero Unidos, quienes los mataron, los quemaron en el basurero de Cocula y posteriormente, arrojaron sus restos al Río San Juan. Esta versión fue desechada por el GIEI desde 2014.