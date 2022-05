Alejandro Encinas acusó al Poder Judicial de frenar avances en el caso Ayotzinapa, situación que el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, negó.

El pasado 18 de mayo, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob y presidente de la Comisión del caso Ayotzinapa, lamentó que los esfuerzos para garantizar la justicia sean entorpecidos por jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Lo anterior luego de que un juez determinó el auto de conclusión del asunto que exime a dos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Tilos’, del delito de delincuencia organizada.

Cabe destacar que a pesar de la conclusión del asunto, estas dos personas permanecen detenidas porque también son investigados por su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Marcha Ayotzinapa (Moisés Pablo)

¿Por qué Alejandro Encinas acusó al Poder Judicial de obstaculizar el caso Ayotzinapa?

De acuerdo con la Comisión Presidencial del caso Ayotzinapa, un juez federal resolvió que los dos hombres detenidos ya habían sido juzgados por el delito de delincuencia organizada, situación que ocasionó las declaraciones de Alejandro Encinas.

El juez en cuestión sería el segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México , Enrique Beltrán Santes.

Quien señaló que esas dos personas no podrían ser procesadas nuevamente, sin embargo, el juzgador no consideró que en su momento su puesta en libertad ocurrió por falta de elementos, no porque se resolvió en definitiva el asunto.

Para la judicialización de este caso, la Unidad Especial de Ayotzinapa en la FGR presentó pruebas que, aseguraron, fueron desechadas por el juez Beltrán Santes.

“La acusación contra ‘Los Tilos’ está sustentada en evidencia sólida, sin embargo, el Poder Judicial de la Federación impide el acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, y continúa frenando los resultados de una investigación”. Alejandro Encinas en un comunicado

Alejandro Encinas (Moisés Pablo)

Arturo Zaldívar: el Poder Judicial no es obstáculo en el caso Ayotzinapa

Como respuesta al señalamiento de Alejandro Encinas, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que el Poder Judicial no es un obstáculo en el caso Ayotzinapa.

En una conferencia del 18 de mayo en la SCJN, Arturo Zaldívar sostuvo que él mismo ha participado en reuniones con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y que con sus decisiones cumple su papel institucional.

“El Poder Judicial Federal no ha sido obstáculo en lo más mínimo en el caso Ayotzinapa, el Poder Judicial ha estado a lo largo del tiempo en varias reuniones en donde estuvieron los padres de los jóvenes desaparecidos y con sus decisiones está cumpliendo su responsabilidad”. Arturo Zaldívar

Zaldívar pidió recordar que hay una sentencia de un tribunal colegiado que indica que hubo tortura en los interrogatorios a algunas personas detenidas, además que la investigación anterior sesgada y parcial, lo que marca un precedente.

Dijo que si la Fiscalía Especial del caso Ayotzinapa está inconforme con alguna decisión puede promover recursos, pero afirmó que no le parece “correcto” denostar al Poder Judicial ante una decisión.

Arturo Zaldívar (Mario Jasso / Mario Jasso/Cuartoscuro)

Aún no hay fecha de reunión entre AMLO y familias de los 43

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo, en su conferencia del 18 de mayo, que aún no hay fecha para la reunión que solicitaron las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Aunque señaló que será “próximamente”, las madres y los padres de los normalistas exigieron un encuentro con el presidente desde finales de marzo pasado.

AMLO también dijo que la investigación del caso “va muy bien” y que no se ha dejado de trabajar en este asunto.