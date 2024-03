El abogado de los padres de los 43 normalistas Ayotzinapa, Vidulfo Rosales, desmintió que hubiese una reunión pendiente con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues aseguro que el mandatario no ha respondido a su solicitud.

El 6 de marzo Palacio Nacional de la Ciudad de México (CDMX) fue atacado por un grupo de normalistas de Ayotzinapa durante la conferencia mañanera de AMLO en el Salón de Tesorería de dicho recinto histórico.

El presidente reaccionó durante la mañanera y dijo que las acciones “no de los padres, sino de los asesores (del caso Ayotzinapa) es en el mejor de los casos una actitud política, de confrontación en contra nuestra”.

Un día después, los normalistas dijeron no tener confianza en el presidente ni en el rumbo de las investigaciones:

“Nos da miedo que el presidente pueda manipular el caso y haga un informe a modo, él no quiere escucharos, siempre nos va a llevar la contra, pero veremos por todas las vías legales que no haga un informe a modo, porque mientras no tenga pruebas palpables y legales no vamos a aceptar lo que nos diga”

Normalistas de Ayotzinapa