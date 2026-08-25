El programa Farmacias para el Bienestar pasó de piloto en el Estado de México a implementarse en los 24 estados con presencia del IMSS‑Bienestar.

“Septiembre comenzamos la implementación en 24 estados; estaremos abriendo paulatinamente los espacios durante el mes de noviembre” Eduardo Clark. Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica

Eduardo Clark, subsecretario de la SSA, recordó que la iniciativa forma parte de Salud para el Bienestar, enfocada en adultos mayores y personas con discapacidad.

La segunda etapa contempla instalar más de 6,500 farmacias entre septiembre y noviembre de 2026, con distribución gratuita de medicamentos para diabetes, hipertensión y malestares leves, además de modalidades de entrega en clínicas, máquinas automáticas y centros de salud.

Implementarán más de 5,500 Farmacias para el Bienestar a nivel nacional

La segunda etapa de Farmacias para el Bienestar buscará implementar seis mil 567 Farmacias para el Bienestar en los 24 estados del país de septiembre a noviembre de 2026.

El proyecto nacional estará instalado en su totalidad en tres meses en los 24 estados donde hay presencia del IMSS-Bienestar.

El programa piloto en el Estado de México inició con 491 farmacias que proporcionaron 350 mil medicamentos gratuitos.

La gama de medicamentos incluye a 22 tipos de medicinas distintas para atender diabetes, hipertensión y malestares leves.

Dónde recoger medicamentos del programa Farmacias para el Bienestar

Los medicamentos que se proporcionen mediante el programa Salud para el Bienestar y Farmacias para el Bienestar deberán recogerse mediante tres modalidades.

Los médicos y enfermeros orientarán sobre el sitio más cercano y las opciones para retirarlos: