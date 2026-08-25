El programa Farmacias para el Bienestar pasó de piloto en el Estado de México a implementarse en los 24 estados con presencia del IMSS‑Bienestar.
“Septiembre comenzamos la implementación en 24 estados; estaremos abriendo paulatinamente los espacios durante el mes de noviembre”Eduardo Clark. Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica
Eduardo Clark, subsecretario de la SSA, recordó que la iniciativa forma parte de Salud para el Bienestar, enfocada en adultos mayores y personas con discapacidad.
La segunda etapa contempla instalar más de 6,500 farmacias entre septiembre y noviembre de 2026, con distribución gratuita de medicamentos para diabetes, hipertensión y malestares leves, además de modalidades de entrega en clínicas, máquinas automáticas y centros de salud.
Implementarán más de 5,500 Farmacias para el Bienestar a nivel nacional
La segunda etapa de Farmacias para el Bienestar buscará implementar seis mil 567 Farmacias para el Bienestar en los 24 estados del país de septiembre a noviembre de 2026.
El proyecto nacional estará instalado en su totalidad en tres meses en los 24 estados donde hay presencia del IMSS-Bienestar.
El programa piloto en el Estado de México inició con 491 farmacias que proporcionaron 350 mil medicamentos gratuitos.
La gama de medicamentos incluye a 22 tipos de medicinas distintas para atender diabetes, hipertensión y malestares leves.
Dónde recoger medicamentos del programa Farmacias para el Bienestar
Los medicamentos que se proporcionen mediante el programa Salud para el Bienestar y Farmacias para el Bienestar deberán recogerse mediante tres modalidades.
Los médicos y enfermeros orientarán sobre el sitio más cercano y las opciones para retirarlos:
- En una de las más de cinco mil clínicas del IMSS-Bienestar y tiendas de Alimentación para el Bienestar
- En Una de las mil máquinas de dispensación automática en centros de salud (habrá código QR, teclado y app para conocer disponibilidad)
- En centros de salud IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar