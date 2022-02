Arturo Zaldívar se solidariza con periodistas: “sin ustedes no hay democracia”

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se solidarizó con el gremio periodístico.

Luego de las diversas protestas por parte de periodistas exigiendo un alto a los crímenes contra la prensa así como libertad de expresión, Arturo Zaldívar respaldo la petición de los comunicadores.

En conferencia de prensa, el ministro presidente Arturo Zaldívar expresó su respeto a los periodistas del país, a quienes consideró que si su labor no existiría la democracia en México.

Asimismo, el ministro presidente detalló la importancia de potenciar el mecanismo de protección para periodistas para garantizar la seguridad de los comunicadores.

“Una y otra vez me he pronunciado porque es importante no sólo tener mecanismos de protección de periodistas sino que estos mecanismos sean eficaces precisamente para salvaguardar la integridad física de las y los periodistas”

Arturo Zaldívar