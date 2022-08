“El que avisa, no es traidor” fue el mensaje que envió el activista Arturo Islas Allende al presidente Andrés Manuel López Orador (AMLO), en referencia a que había denunciado el caso Black Jaguar - White Tiger tres años antes y no le hicieron caso.

Detalló que lo hizo como ciudadano, pero ahora las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quieren hacerle daño por sentirse exhibidos en su inacción, dijo en entrevista con Adela Micha.

Cabe recordar que la denuncia del caso Black Jaguar - White Tiger fue por irregularidades en el mencionado santuario donde se tenían a alrededor de 200 animales, principalmente leones, en condiciones de desnutrición, irregularidades en uso de suelo, entre otras.

Y es que al mostrar la inacción de algunas autoridades federales, ha recibido advertencias de trabajadores sobre que buscan hacerle daño y “devolverle el madrazo” por mediatizar el caso.

“Por qué ahora tener esta saña o este enojo, porque esto lo sé desde adentro, me lo platica gente de manera anónima, no los voy a ventilar, que dicen que traen un coraje conmigo durísimo, que andan viendo cómo van a hacer todo lo posible para ver de qué manera me regresan el madrazo, ese es el mensaje... yo no me arrugo”

Arturo Islas. Activista