México

“¿Qué tienen que ver mis hijos? “: María Amparo Casar estalla contra FGR por investigación en pensión de Pemex

María Amparo Casar señaló que sus hijos no tienen nada que ver con la pensión que recibe por parte de Pemex, y aseguró que la investigación de la FGR no tiene sustento, pues no existe ningún fraude