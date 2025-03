Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), descartó que integrantes de su partido asistan al mitin que convocó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) para informar sobre las medidas que tomará México ante los aranceles de Donald Trump.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Jorge Romero Herrera negó que el PAN vaya a estar presente en el mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX el próximo domingo 9 de marzo, pues se realizará el Consejo Nacional de su partido ese mismo día.

Desde su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’ de este martes, Sheinbaum convocó a la población en general a acudir al Zócalo capitalino, donde informará las medidas arancelarias y no arancelarias que México adoptará contra Estados Unidos.

PAN descarta asistir al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX pese a llamado de “unidad nacional”

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, explicó que su partido no asistirá al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX, dado que ya tienen agendado llevar a cabo el Consejo Nacional blanquiazul.

Pese a ello, Romero Herrera aseguró que el PAN estará atento a los anuncios de la presidenta Sheinbaum sobre las medidas contra los productos de Estados Unidos.

“Nosotros el domingo tenemos nuestro propio Consejo Nacional, pero evidentemente estaremos atentos”, dijo el líder panista.

“¿Pero no van a ir al Zócalo?”, se le preguntó sobre el llamado a la unidad nacional de la mandataria. “No, no, no, nosotros tenemos nuestra sesión y la tenemos desde hace mucho tiempo convocada”, reviró de inmediato Romero Herrera.

Luego de que el propio periodista Ciro Gómez Leyva le sugirió al PAN cambiar de horario su reunión partidista para atender el llamado de unidad nacional, Jorge Romero refirió que la unidad es con el país, con la nación, las empresas y “las personas que se esfuerzan por generar riqueza” y producir.

Además de que reprochó que el discurso de unidad es efímero, pues de inmediato se reanuda el discurso contra la oposición en México.

“Nosotros no podemos ir a un lugar en donde no se convoca en los hechos a la unidad (...). No podemos entender que por un lado se convoque a la unidad el día uno y a los cinco minutos se denoste a la oposición”. Jorge Romero Herrera. Presidente nacional del PAN

PRI y Movimiento Ciudadano tampoco asistirán al mitin de Claudia Sheinbaum en el Zócalo CDMX

El PRI y el Movimiento Ciudadano también descartaron estar presentes en el Zócalo CDMX.

Al descartar su asistencia al mitin, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, señaló que “no podemos equivocar el camino en un acto que no lleva a nada”.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, también negó que su partido vaya a estar presente en la asamblea informativa al considerar que es un acto político .

Con lo anterior, se confirmó que ninguno de los tres principales partidos de oposición vayan a asistir al mitin.