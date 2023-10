La diputada federal de Morena, Andrea Chávez, identificada como el “relevo generacional” del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó, en la Cámara de Diputados, que existen montajes en su contra que buscan medrar su carrera política.

Algunas imágenes filtradas en julio de 2023 exhibieron que, presuntamente, la familia de Andrea Chávez viajó en un avión de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para asistir a un informe de gobierno en Chihuahua; la diputada aseguró que fue un “taxi aéreo”.

“Era muy importante que me acompañaran en uno de los momentos más importantes de mi vida, pero también de mi vida profesional y política, como lo fue mi primer informe de labores legislativas”, declaró la diputa de Morena en un video difundido en redes.

“Así es que mi familia y una servidora tomamos la decisión de utilizar un servicio de taxi aéreo para poder llevarla (a su abuela) a mi primer informe de labores legislativas, porque ella no cuenta con condiciones ni de movilidad ni de salud para poder tomar un vuelo como todas y todos nosotros hacemos”. Andrea Chávez

No obstante, en el contexto de la aprobación de la Ley de Ingresos 2024, Andrea Chávez acusó montajes en su contra para medrar su carrera.

Andrea Chávez insinúa uso de Photoshop en fotos de su familia viajando en avión privado de la Sedena (Andrea Chávez vía Twitter)

VIDEO: Andrea Chávez responde en la Cámara de Diputados por “montajes” sobre avión de la Sedena

Andrea Chávez presentó reservas por el dictamen de la Ley de Ingresos 2024 en la Cámara de Diputados. Desde dicho punto, la diputada de Morena acusó a legisladoras de oposición de llevar a cabo ”montajes” para medrar su carrera política como funcionaria.

“Hablemos de aviones, esos aviones que traficaban cocaína desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, narcotraficante por secretario de Seguridad Pública”. Andrea Chávez

“Esos aviones en los que María Eugenia Campos, a cargo del erario, vuela siempre a Miami, a Paris, a Francia; a todos lados, menos a la Sierra Taraumara”, reclamó Andrea Chávez, en el sentido de las acusaciones en su contra por viajar en un avión de la Sedena.

Hoy, los panistas hicieron un nuevo montaje con peluches de aviones y jirafas, y yo les quiero hacer un regalo: hablaremos de eso.



De los aviones en los que traficaban con drogas y de la jirafa que Maru Campos abandonó en Cd. Juarez al igual que hace con el pueblo de Chihuahua… pic.twitter.com/UEoSc7WxFD — Andrea Chávez (@AndreaChavezTre) October 20, 2023

Andrea Chávez: “No les tengo miedo”, dice a legisladoras de oposición en la Cámara de Diputados

Andrea Chávez aseguró que la oposición del Frente Amplio por México (PRI, PAN, PRD) no logrará “ni media curul” con la postulación a la Presidencia de la República de Xóchitl Gálvez, virtual candidata opositora en las elecciones 2024 del próximo 2 de junio.

“Abran los ojos y griten más fuerte porque mientras gritan, ustedes no gobiernan; porque mientras gritan, ustedes no pueden robar, pero aprovechen, aprovechen bien porque les quedan muy poquitos meses. Déjenme les doy una noticia: Con Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia de la República, todas y todos ustedes juntos no van a alcanzar ni media curul, así de fácil”. Andrea Chávez

“Y les digo una cosa más con la sonrisa en la cara, porque no me la habrán de robar: Ustedes perdieron en 2018, y no me citen, no volverán a ganar. Con la sonrisa en la cara levanto mi reserva”, remató la representante de Morena en la Cámara de Diputados.