Ana Paula Ordorica moderó el primer debate del Estado de México; los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) concluyeron por unanimidad que su participación fue imparcial el 20 de abril de 2023.

Tras los dos debates, Delfina Gómez consiguió la gubernatura del Estado de México después del proceso electoral que se llevó a cabo el 4 de junio de 2023. La candidata de Morena obtuvo un rango de votación de entre 52.1 y 54.2%.

Alejandra del Moral, excandidata de la coalición entre el PRI-PAN-PRD y Nueva Alianza obtuvo un rango de votación de entre 43% y 45.2% del total de las actas computadas; la participación de la Lista Nominal de Electores fue de entre 48% y 50%.

Sin embargo, durante el primer debate del Estado de México, Ana Paula Ordorica cuestionó a Delfina Gómez por el “diezmo a los trabajadores de Texcoco” y la candidata de Morena respondió que fue el partido el que recibió el castigo por el tema.

En ese contexto, el TEPJF concluyó que Ana Paula Ordorica fue imparcial.

Ana Paula Ordorica fue imparcial durante el primer debate del Estado de México, de acuerdo con la resolución del TEPJF a cargo de la magistrada Janine Otálora, quien consideró que, como moderadora, no vulneró los principios ni las reglas.

La determinación del TEPJF consideró que Ana Paula Ordorica permitió a las candidatas de ambos partidos contextualizar los cuestionamientos, además de anunciar el término de los tiempos establecidos por cada bloque del debate.

Ana Paula Ordorica cuestionó a Delfina Gómez durante el primer debate del Estado de México por el “diezmo a los trabajadores de Texcoco”, un caso que denunció el PAN en 2017 y que sucedió entre 2013 y 2015 y por el cual de multó a Morena.

El TEPJF obtuvo pruebas de que, entre 2014 y 2015, Morena no reportó 2 millones 264 mil 612 pesos que usó para operaciones políticas. En ese contexto, Ana Paula Ordorica lanzó una pregunta durante el primer debate del Estado de México.

Y Delfina Gómez respondió:

“Qué bueno que me das la oportunidad de aclararlo, efectivamente, se ha dicho mucha mentira, se ha estado increpando acerca de mi persona, y lo único que quiero aclarar es que la gente que me conoce, amigos, familiares, saben quién es Delfina Gómez. Si lo analizas, fue un fallo que se hizo a un partido. Yo no tuve ninguna situación, sí hubo una sanción a mi partido, yo sí hago la aclaración, la multa fue para un partido”.

Delfina Gómez