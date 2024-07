Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, encabezaron el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en su gira por Guaymas, Sonora, y esto fue lo que dijeron del proyecto.

AMLO, Claudia Sheinbaum, Alfonso Durazo y un grupo de importantes funcionarios asistieron este domingo 7 de julio a la supervisión de los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

El cual, además de impulsar la lucha histórica de TAL población por destierros, ataques y desigualdad , promueve el desarrollo de la comunidad con apoyos en materia educativa, económica y del sector de salud.

Restitución de tierras, compromisos para la optimización de la infraestructura en Guaymas, Sonora, y más, fue lo que dijeron AMLO y Claudia Sheinbaum sobre el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui; te contamos.

Como una noticia que le añade aún más fuerza al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, Claudia Sheinbaum declaró ante los locales de esta región, que continuará con el proyecto durante su sexenio presidencial .

Lo cual incluye la permanencia de los Programas del Bienstar , además de la sorpresa de un apoyo para mujeres de 60 a 64 años de edad y las becas para todas y todos los niños de prescolar, primaria y secundaria.

Los planes de justicia para los pueblos originarios son un resarcimiento histórico y en particular el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui cala hondo en la memoria colectiva por las atrocidades, los destierros, la esclavitud y discriminación, por los ataques militares que sufrieron sus ancestros.

En este sentido, Claudia Sheinbaum indicó que el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui también se mantendrá al tanto de brindar los recursos necesarios para la vida digna de la población de Guaymas, Sonora.

Ya que las iniciativas y demandas de la Cuarta Transformación, iniciada por AMLO, exigen cambios como reformas constitucionales para los pueblos originarios que resisten al paso de los años.

Por su parte, AMLO dijo sobre el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui desde Guaymas, Sonora, que es un tipo de combate a las prácticas de esclavitud de las que han sido víctimas estos pueblos.

Y para supervisar las últimas acciones de su sexenio, aseguró que tendrá una visita final con la estima de inauguar obras como el Acueducto Yaqui, la Universidad del Pueblo Yaqui y el hospital IMSS-Bienestar .

En su intervención en el evento por el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui de Guaymas, Sonora, AMLO aprovechó para elogiar a Claudia Sheinbaum por ser entre todos los presidentes “la más preparada”.

Y, basado en este calificativo, reconoció su victoria como resultado del compromiso de Claudia Sheinbaum con la lucha por la justicia social desde su juventud.

(Claudia Sheinbaum) cumple con los tres principios básicos de nuestro movimiento: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

AMLO