Lo volvió a hacer: el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no mencionó a Ricardo Monreal entre las corcholatas de Morena para las elecciones 2024.

Durante su mañanera de este jueves 30 de junio, AMLO destacó nuevamente a sus corcholatas favoritas:

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores

Adán Augusto López, secretario de Gobernación

Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX

Incluso, el presidente López Obrador insistió en señalar a Tatiana Clouthier , secretaria de Economía, entre sus favoritas pese a que ella misma no se ha destapado como aspirante .

Sin embargo AMLO omitió señalar a Ricardo Monreal, a pesar de que el propio senador morenista haya expresado su deseo de ser mencionado por el presidente en sus mañaneras.

“Por eso a mí no me preocupa que no me mencione el presidente. Me gustaría que me mencionara, eso le da a uno ventaja comparativa con cualquier otro, el que te mencione el presidente, para bien o para mal, es una ventaja o una desventaja”, así lo dijo el senador en una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

AMLO no pedirá a “corcholatas” detener actos anticipados de campaña, pero sí autolimitarse

AMLO no está considerando pedirle a sus corcholatas parar sus actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones 2024 y explicó por qué.

A consideración del presidente, las corcholatas están trabajando de manera adecuada en sus respectivos cargos públicos al tiempo que se promueven entre la población con eventos como el mitin celebrado en Coahuila el pasado domingo 26 de junio.

Al respecto, AMLO destacó el trabajo de Marcelo Ebrard y el cónsul Rubén Minutti en el caso de San Antonio, Texas a pesar de que el canciller está enfermo de Covid-19.

También aprovechó para bromear y decir que el secretario Adán Augusto López Hernández trabaja tanto que tiene su hamaca en las instalaciones de la Segob.

Asimismo, coincidió con que el desempeño de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX, y Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, han sido adecuados.

Si bien no les pidió dejar sus actos proselitistas, pero sí les pidió autolimitarse en caso de que a la población no le guste que hagan actos de campaña anticipadamente.

Incluso, AMLO aprovechó para celebrar que Santiago Creel se haya destapado como aspirante de la oposición y burlarse de algunas propuestas de otros aspirantes como Gabriel Quadri y Enrique de la Madrid.

En tanto, el nombre de Ricardo Monreal fue omitido en la mañanera de este jueves.

Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a la presidencia en elecciones 2024

¿Cómo va Ricardo Monreal en el tracking diario de SDPNoticas y MetricsMx de hoy 30 de junio?

Ricardo Monreal tiene un 13.4 por ciento de la preferencia electoral, dentro del apartado de Aliados de Morena.

Esta lista la encabeza Gerardo Fernández Noroña, con 24.8 por ciento de la intención del voto; mientras que el tercer puesto es para Manuel Velasco con 6.5 por ciento.