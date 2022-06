El senador Ricardo Monreal confesó que se sintió “como pez en el agua” cuando sus simpatizantes le gritaron “presidente, presidente” en su visita a Coahuila.

En entrevista con medios, Ricardo Monreal señaló que en Coahuila la gente lo trató muy bien en todos lados y le gritaban “presidente, presidente”... no sólo en el mitin de Morena del pasado domingo 26 de junio.

“Todo mundo me trató muy bien, y sí me gritaba ‘presidente, presidente’ y yo me sentí como pez en el agua”, expresó el coordinador de Morena en el Senado.

Ricardo Monreal evita seguir confrontando a Mario Delgado, líder nacional de Morena

Luego de que Ricardo Monreal se sumara a Marcelo Ebrard para pedir “piso parejo” en el proceso de selección de candidato de Morena rumbo a las elecciones de 2024 y Mario Delgado le contestara, el senador morenista prefirió no seguir la confrontación.

“A Mario Delgado le mando un saludo y un abrazo”, dijo al ser cuestionado sobre qué le respondía a Mario Delgado.

Y es que el dirigente nacional de Morena le aseguró a Ricardo Monreal que “no habrá excluidos” y que “cuando hay piso parejo, no hay que andar echando tanto brinco”.

En este sentido, Mario Delgado garantizó que habrá “total transparencia” en el proceso interno de Morena rumbo a las elecciones presidenciales.

El dirigente nacional de Morena pidió a los aspirantes presidenciales asumir con claridad que lo único que importa es continuar con el proyecto de nación y no “una historia personal”, por lo que solicitó que “renuncien a la dictadura del ego y que en su corazón habite el amor y no el odio”.

Entre bromas, azuzadas por los periodistas, @RicardoMonrealA dice que se sintió “como pez en el agua”, cuando en Torreón le gritaron ¡presidente! ¡Presidente! pic.twitter.com/n2mDNINyAx — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 29, 2022

Ricardo Monreal, uno de los aspirantes a la presidencia en elecciones 2024

¿Cómo va Ricardo Monreal en el tracking diario de SDPNoticas y MetricsMx de hoy 29 de junio?

Ricardo Monreal tiene un 13.6 por ciento de la preferencia electoral, dentro del apartado de Aliados de Morena.

Esta lista la encabeza Gerardo Fernández Noroña, con 23.8 por ciento de la intención del voto; mientras que el tercer puesto es para Manuel Velasco con 5.5 por ciento.