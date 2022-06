Ricardo Monreal insistió en afirmar que nunca se confrontará con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sin embargo dijo que le gustaría que el presidente lo mencione en sus mañaneras.

Ricardo Monreal dijo que AMLO ha mencionado en decenas de ocasiones a sus compañeros aspirantes a las elecciones 2024, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto.

Sin embargo, Ricardo Monreal advirtió que en su caso, el presidente AMLO solo se ha referido a él en 3 ocasiones durante sus conferencias mañaneras, e incluso, en 2 ellas fueron de forma negativa.

Debido a ello, si bien reiteró que su intención no es la de generar una confrontación con AMLO, Ricardo Monreal aceptó que su deseo es que el presidente lo mencione más en sus mañaneras.

Entrevistado por Ciro Gómez Leya, Ricardo Monreal dio a conocer datos sobre las menciones que AMLO ha hecho de los aspirantes de Morena a las elecciones 2024, las llamadas “corcholatas”.

Al respecto, explicó que a quien más ha nombrado AMLO en sus conferencias mañaneras es al canciller, Marcelo Ebrard, con cerca de 140 menciones, seguido de Claudia Sheinbaum con 100.

En el caso de Adán Augusto López, destacó que el presidente AMLO se ha referido al titular de la Secretaría de Gobernación en unas 70 veces.

Las cifras que mencionó Ricardo Monreal, contrastan con su caso, ya que aseguró que AMLO solo lo ha nombrado 3 veces, 2 de ellas en sentido negativo y una sola mencionado su nombre.

Pese a lo anterior, Ricardo Monreal insistió en que no se va a confrontar con el presidente, ya que dijo que si no lo menciona, es porque AMLO debe tener sus razones.

En ese sentido, resaltó que debe luchar al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), pero en una postura de respeto e inclusión .

Así lo refirió Ricardo Monreal al asegurar que su intención es la de democratizar al partido , de cara a celebración de las elecciones 2024.

“No me voy a confrontar nunca con el presidente (AMLO), si él no me menciona sus razones tendrá, pero yo tendré que luchar dentro de Morena en una actitud de respeto y de inclusión. Lo único que estoy deseando es democratizar el partido”

No obstante, Ricardo Monreal admitió que sí le gustaría que AMLO haga más menciones sobre él durante sus conferencias de prensa mañaneras, como ocurre con sus compañeros.

Sobre ello, aseguró que el hecho que el presidente AMLO mencione a alguna figura, significa una importante ventaja para la sucesión presidencial en las elecciones 2024.

“Por eso a mí no me preocupa que no me mencione el presidente. Me gustaría que me mencionara, eso le da a uno ventaja comparativa con cualquier otro, el que te mencione el presidente, para bien o para mal, es una ventaja o una desventaja”

Ricardo Monreal