Loret de Mola acusó que “la embestida” no es por el montaje del caso Cassez-Vallarta, sino por otros casos que el presidente AMLO no quiere explicar.

Tras haberse transmitido en la mañanera de este miércoles 7 de abril el video del montaje armado por la entonces la Agencia Federal de Investigación (AFI) para la supuesta detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, Carlos Loret de Mola señaló que AMLO busca revivir un caso del que “ no se dio cuenta ” y por el que se disculpó.

En su cuenta de Twitter, Loret de Mola acusó que “la embestida” no es por el montaje del caso Cassez-Vallarta, sino por los casos de “Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira” y para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada.

“La embestida no es por Cassez-Vallarta. Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente” Carlos Loret de Mola

Exponen caso de Florence Cassez en la mañanera de AMLO

El video de 2005 donde se observa el montaje armado por la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) para la supuesta detención de Florence Cassez e Israel Vallarta fue transmitido en la mañanera de AMLO de este miércoles 7 de abril.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión, aseguró que muchas detenciones de grandes capos transmitidas por televisión son montajes tal como el caso de Florence Cassez.

“A veces lo que se observa en la pantalla de televisión sobre todo de grandes detenciones de delincuentes, de capos del crimen organizado o de presunta liberación de secuestrados son falsas, son mentiras, son producciones televisivas y son telemontajes” Jenaro Villamil. Presidente del Sistema Público de Radiodifusión

Loret de Mola se pronuncia previo a la transmisión del caso Florence Cassez

Carlos Loret de Mola se pronunció sobre la intención del presidente AMLO de transmitir el montaje de la detención de Florence Cassez en la mañanera del 7 de abril.

Por medio de Twitter, Carlos Loret de Mola acusó que no tiene nada que esconder y aseveró que AMLO es quien “tiene mucho que esconder” por lo cual anunció que “montará un showcito con ataques”, en referencia a la transmisión del montaje del caso donde se vio involucrado el exconductor de Primero Noticias, en la próxima mañanera.

Además, sostuvo que esto se trata de otra cortina de humo y le pidió “dejarse venir pero ya luego ponerse a gobernar”.