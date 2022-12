El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que el caso de Israel Vallarta “huele a chicanada” tras llevar 17 años sin sentencia.

“Son 17 años sin sentencia, pero este caso tiene una connotación política (...). Huele a chicanada”, dijo AMLO en su conferencia mañanera de este martes 20 de diciembre de 2022.

López Obrador recordó la reciente serie-documental del caso Florence Cassez en Netflix, donde uno de los protagonistas es justamente Israel Vallarta y acusó que el caso tiene una connotación política.

AMLO subrayó que al haberse tratado de un montaje cuando Genaro García Luna era titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y Luis Cárdenas Palomino como director general de Investigación Policial de la misma, el caso se ha mantenido estancado .

Entreo otros implicados, el presidente señaló a Carlos Loret de Mola e Isabel Miranda de Wallace.

“Son 17 años sin sentencia, pero este caso tiene una connotación política. Ese personaje que aparece en el reportaje ese que hicieron, que fue un montaje, cuando García Luna, Cárdenas Palomino. Incluso, le están pegando ahí en el reportaje, lo están golpeando. Tiene que ver con Loret de Mola, con la señora Isabel Miranda” AMLO

“Si fuese por mí le concedería el indulto”, sostiene AMLO sobre caso Israel Vallarta; pide a FGR ayudar a resolver el caso

AMLO aseguró que si de él dependiera, ya le hubiese concedido el indulto a Israel Vallarta.

Sin embargo, sostuvo que constitucionalmente está impedido de darle el indulto a Israel Vallarta, pues no ha sido sentenciado todavía, a pesar de llevar 17 años en prisión.

Por si fuera poco, López Obrador criticó que pese a que durante años las autoridades mantuvieron una actitud pasiva en el seguimiento del caso, ahora la Fiscalía General de la República (FGR) ya solicitó una nueva investigación e interrogatorios.

“Parece que se esmeran en que no haya una sentencia. Huele a chicanada, esto no, porque no hay justicia”, acusó.

“Si fuese por mí, yo concedería el indulto, pero constitucionalmente no puedo hacerlo, porque no hay una sentencia. Parece que se esmeran en que no haya una sentencia. Y en la Fiscalía presentaron nuevas solicitudes de investigación y pruebas, volver a interrogar a quienes ya fueron investigados hace 17 años.... huele a chicanada, esto no, porque no hay justicia. Está demostrado de que hubo tortura. Lleva 17 años sin sentencia” AMLO

Antes de cerrar el tema, AMLO exhortó a la FGR que ayude a resolver el caso de Israel Vallarta, pues criticó que ningún tipo de procedimiento puede tardarse 17 años. de modo que consideró que se trata de ineficacia o consigna.

“Ojalá y la Fiscalía nos ayude a resolver... por más que haya un asunto complejo, no se puede tardar 17 años. Ineficiencia o consigna” AMLO