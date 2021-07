Exproductora de Loret de Mola advierte que demandará a quien afirme que sabía del montaje

Azucena Pimentel Mendoza, exproductora del noticiero Primero Noticias, advirtió que demandará a quien afirme que ella sabía del montaje del caso Florence Cassez.

En este sentido, Azucena Pimentel afirmó que en su momento no se reunió con nadie ni tuvo conocimiento anticipado de que se trataba de un montaje.

“Nada tuve que ver en el infame montaje organizado por la autoridad en 2005. No me reuní con nadie, no tuve conocimiento previo de que aquello era una escenificación sino hasta meses después”

Azucena Pimental. Exproductora de Carlos Loret de Mola