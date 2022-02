AMLO: Televisa no pagó 11 mdp a Carlos Loret de Mola en 2021, fue otra empresa

El presidente AMLO cambió los datos sobre los supuestos ingresos de Carlos Loret de Mola y dijo que Televisa no le pagó 11.8 millones de pesos (mdp) en 2021.

AMLO dijo en la conferencia mañanera de este miércoles 16 de miércoles que el dato que exhibió en la mañanera está mal porque quien le pagó a Carlos Loret de Mola fue Radiópolis de Carlos Cabal Peniche o Prisa.

La mañanera del pasado 11 de enero AMLO mostró una lámina con el supuesto sueldo en 2022 de Carlos Loret de Mola. Las empresas que estaban en la lista son:

Luego de que el pasado 11 de febrero AMLO exhibió el dato de que supuestamente Televisa le pagó a Carlos Loret de Mola 8.1 mdp en 2021. El conductor aclaró que ya no trabaja en la empresa desde 2019.

Hoy AMLO dijo que Televisa le informó de manera personal que Carlos Loret de Mola no es su empleado desde 2019.

“Por cierto aclaró, no públicamente, sino de manera personal, de que ellos ya no tienen relación desde 2019 con Loret de Mola… Estos 11.8 (millones de pesos) Televisa dice que no se los entregó”.

AMLO