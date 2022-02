¿AMLO se comparó con Jesucristo? Esto dijo en la mañanera de hoy

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se habría comparado con Jesucristo al decir que fue crucificado por defender a los pobres.

En la mañanera del 11 de febrero, AMLO señaló que los poderosos del tiempo de Jesucristo lo espiaban y lo llamaban alborotador del pueblo, hasta que lo crucificaron.

“No estoy inventando nada. Hasta que lo crucificaron. Dio su vida por los demás”, expresó AMLO.

En este sentido, destacó que así como Jesucristo, hubo otros profetas y grandes pensadores laicos que también sufrieron lo mismo o de forma similar.

“Los poderosos de su tiempo lo espiaban, lo llamaban alborotador del pueblo. No estoy inventando nada. Hasta que lo crucificaron. Dio su vida por los demás. Y así muchos otros, profetas y grandes pensadores laicos” AMLO

AMLO explica por qué algunos miembros de su gabinete abandonaron sus cargos

La comparación con Jesucristo se dio cuando AMLO explicó el por qué algunos miembros de su gabinete dejaron sus cargos.

En este sentido, AMLO refirió que quienes dejaron sus cargos no resistieron las tentaciones del poder, del dinero y no quisieron actuar con austeridad.

De esta manera, el presidente indicó que no todos estuvieron dispuestos a ayudar a los pobres, como Jesucristo.

“Todas las religiones y desde luego, el humanismo, tiene como principio básico el amor al prójimo y la justicia. Uno de estos representantes de los movimientos religiosos más importantes del mundo Jesucristo fue crucificado por defender a los pobres” AMLO

“En los procesos políticos, sobre todo cuando está de por medio una transformación, no todos resisten las tentaciones del poder, del dinero, no todos están dispuestos a actuar con austeridad, no todos están de acuerdo en ayudar a los pobres”, destacó.

Sin embargo, aclaró que algunos miembros de su gabinete se fueron porque no les gustó el proyecto .

Detalló que así es la condición humana “y lo más importante es hacer nosotros lo que nos corresponde y estar bien con nuestra conciencia”.

Finalmente, AMLO dijo que si alguien no actúa de manera consecuente: si no es buen religioso, ni buen político y es un corrupto no puede ser de izquierda.

“Si es corrupto puede ser conservador, pero no de izquierda”, añadió.

Cabe recordar que uno de los miembros de su gabinete que abandonó su cargo fue Carlos Urzúa, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que se ha convertido en un crítico del gobierno de AMLO.