El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no termina por confesar que es fan de la nueva serie de Netflix “El caso Cassez Vallarta: Una novela criminal”, pero ya mostró que está bien enganchado con ella.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 31 de agosto, AMLO aludió por tercer día consecutivo a la serie-documental del caso Florence Cassez e Israel Vallarta y sin aceptar que ya la vio, dio varios detalles de la misma.

Incluso, AMLO recomendó ver la serie y pidió a Netflix que “El caso Cassez Vallarta: Una novela criminal” sea gratis para la población mexicana para que se conozca ampliamente el caso.

“No quiero hacerle aquí la publicidad al documental, pero ojalá y la gente lo viera. Vean ese documental sobre este asunto…el caso Cassez Vallarta…a lo mejor Netflix aquí lo pone gratuito porque sí es importante que lo conozcan”, señaló AMLO.

AMLO recomienda “El caso Cassez Vallarta: Una novela criminal” y proyecta fragmento de la nueva serie de Netflix

En su mañanera de este miércoles, AMLO sólo recomendó ver ”El caso Cassez Vallarta: Una novela criminal”, sino también proyectó un fragmento de la nueva serie de Netflix.

En este sentido, el presidente compartió un fragmento de la participación de Nicolás Sarkozy, ex presidente de Francia, en la serie documental de Netflix, donde afirma que Felipe Calderón no tomaba decisiones sin antes consultarlas con Genaro García Luna .

“Imagínense, un expresidente, la vergüenza para los mexicanos… es una crisis de los políticos del antiguo régimen, y así muchas otras cosas”, dijo AMLO.

Pese a que a la fecha no ha admitido que ya vio la serie, AMLO ya recomendó verla y sostuvo que contenidos como ese ayudan a que se den a conocer asuntos que se habían ocultado de gobiernos pasados.

Al respecto, López Obrador mencionó que “la mayoría del pueblo” no conocía que el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta fue un montaje, por lo que alentó a ver esta docuserie.

“Esta historia de la aprehensión de la señora Florence y el montaje no se conocía, la mayoría del pueblo no sabía que era un montaje. Estos temas se ocultaban, como se siguen ocultando muchas cosas que tienen que ver con el antiguo régimen…Esto ayuda mucho porque se ocultaban las cosas…Sí es interesante que se conozca. No se puede transformar una realidad que no se conoce y sobre todo debemos de luchar por la no repetición” AMLO

Desde las conferencias de este lunes 29 y martes 30 de agosto, AMLO no desaprovechó la oportunidad para comentar la serie del caso Cassez-Vallarta, aunque sí le encontró un detalle que no quiso pasar por desapercibido: no se mencionó que “actualmente en México ya no hay tortura”.

A su vez, AMLO destacó los aspectos más relevantes que notó del “El caso Cassez Vallarta: Una novela criminal”, tales como que evidencia que en el México durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón:

imperaba la tortura

el presidente estaba subordinado a un hombre fuerte, a un policía

los medios de comunicación eran parte de las complicidades para violar derechos humanos y manipular al pueblo

“El caso Cassez Vallarta: Una novela criminal” consta de 5 capítulos en total para conocer más a profundidad este polémico caso: