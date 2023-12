Carlos Pozos, conocido como Lord Molécula, hizo una invitación particular al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante la conferencia del 27 de diciembre que fue rechazada de manera inmediata.

El presidente decidió batear de manera instantánea la propuesta del youtuber que acude constantemente a las mañaneras para cuando termine su mandato.

Sin embargo, durante la conferencia mañanera del 28 de diciembre, AMLO decidió disculparse con el comunicador por rechazar la invitación a jugar dominó con Lord Molécula cuando termine su mandato.

AMLO pide disculpa pública a Lord Molécula por no querer jugar dominó cuando termine su mandato

El presidente AMLO aprovechó su mañanera para enviar una disculpa pública a Lord Molécula tras rechazar de manera tajante la invitación a jugar dominó una vez que termine su mandato al frente del Poder Ejecutivo de México.

De acuerdo con el presidente, no tenía la intención de que su respuesta a la invitación se malinterpretara y reiteró que considera a Pozos como “una persona de primera”, bien intencionado y de buenos sentimientos” a quien no quiso ofender.

“Quiero ofrecerle públicamente una disculpa al compañero que me entregó el dominó, que quiere jugar el dominó, Carlos Pozos, porque se malinterpreto. Él es una persona muy decente y de ninguna manera lo quiero ofender” AMLO

Asimismo, resaltó que rechazó la propuesta debido a que cuando termine su mandato va a retirarse por completo de la vida pública y “no puede recibir a un amigo” porque entonces tendría que hacerlo también con los millones de amigos más que tiene.

“Le tuve que contestar de esa forma porque en realidad yo me voy a retirar y no va a ser una simulación. Me voy a jubilar y ya no voy a participar en nada y si recibo a un amigo, tengo que recibir a otro y a otro y tengo algunos millones de amigos entonces no voy a poder estar haciendo mis trabajos pero él es una persona de primera, de buenos sentimientos, bien intencionado y le mando un abrazo” AMLO

Lord Molécula regala dominó a AMLO y le pide jugar cuando termine su gobierno; presidente lo rechaza

Durante la conferencia mañanera del 27 de diciembre, el comunicador conocido como Lord Molécula recordó que le regaló al presidente AMLO un juego de dominó durante su primer año de gobierno y le pidió que jugaran con él una vez que este concluya.

“Y como desde el primer año de su administración recuerdo que le entregué un dominó de los Beatles, mi pregunta sería: Tal como Adolfo Ruiz Cortines permitió a su compadre jugar dominó con él, ¿me permitiría ahora en su retiro allá en Palenque echarme una manita de dominó?” Lord Molécula

Sin embargo, AMLO aseguró que una vez que entregue la banda presidencial “no va a atender a nadie” porque en ese momento se va a jubilar.

Además resaltó que no va a ver a nadie con quien no tenga una relación familiar con la advertencia de que no se tratarán temas políticos cuando se reúnan.