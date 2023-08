El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió la carta que le envió a César de Castro, abogado de Genaro García Luna tras no poder denunciarlo por difamación.

Durante la conferencia de prensa matutina de hoy 8 de agosto, AMLO dio a conocer la carta enviada a César de Castro tras confirmar que no procedía una denuncia penal contra el abogado por difamación y daño moral, debido a las leyes de Estados Unidos.

Esto luego de que el presidente López Obrador consideró que el abogado lo difamó durante el juicio contra Genaro García Luna en Nueva York.

¿Qué dice la carta que envió AMLO al abogado César de Castro?

AMLO dio a conocer la carta enviada a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, ante la imposibilidad de interponer una denuncia en su contra por difamación y daño moral.

“Por este medio le expresión que he tomado la decisión de presentar denuncia alguna en su contra por haberme difamado en el juicio de su cliente, Genaro García Luna, en la Corte del Distrito del estado de Nueva York”, así inició la carta.

En la misiva, López Obrador señala que tras consultarlo con sus abogados, no es posible denunciar al abogado de García Luna por difamación y calumia por las leyes vigentes en Estados Unidos.

Lo anterior, de acuerdo al criterio: “las declaraciones pertinentes realizadas en procedimientos judiciales o cuasi judiciales de protección absoluta para que quienes desempeñan una función pública puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros...”.

Sin embargo, AMLO no perdió la oportunidad para confesarle a César de Castro que “tenía muchas ganas de denunciarlo”, por que a su consideración el defensor de García Luna actuó de forma “alevosa y arrogante” al poner en duda la dignidad del presidente de México.

El mandatario exhortó a César de Castro no olvidar que el fin no justifica los medios, que la mentira nunca prevalecerá por encima de la verdad y que lo más importante en la vida no es el poder ni el dinero, sino la honestidad.

Carta a César de Castro, abogado de García Luna (Cortesía)

AMLO asegura que César de Castro lo difamó en el juicio contra Genaro García Luna

En el día 16 del juicio de Genaro García Luna, el testigo estrella de la Fiscalía de Estados Unidos, Jesús Reynaldo Zambada, alias “El Rey”, fue cuestionado por el abogado César de Castro en un asunto que involucraba a AMLO.

El abogado contrainterrogó a Jesús “El Rey” Zambada, quien un día antes aseguró haber entregado en persona alrededor de 5 millones de dólares en sobornos a Genaro García Luna de parte del Cártel de Sinaloa.

Pero también dijo haber entregado un soborno al exfuncionario del gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Gabriel Regino, durante una reunión cuando AMLO era jefe de gobierno.