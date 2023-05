El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó la demanda contra César de Castro, abogado de Generado García Luna, y que van a pedir reparación del daño.

En su conferencia mañanera del 26 de mayo, AMLO detalló que la denuncia contra César de Castro es porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa, el abogado de Genaro García Luna intentó involucrar en el caso de narcotráfico contra su cliente.

“Ya estoy recabando la información. Sí voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna porque con propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso involucrarse en el caso de García Luna y va a tener que aclararlo y vamos a pedir reparación del daño porque no es sólo Andrés Manuel, es el presidente de México”. AMLO

AMLO está esperando el momento para presentar demanda contra abogado de Genaro García Luna

El presidente AMLO dijo que están esperando el momento para presentar la demanda contra César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, por daño moral.

“Si voy a presentar la demanda en contra del abogado de García Luna”, dijo el presidente al señalar que César de Castro ha comentado que no puede llegar a México porque él no se lo permite, pero “miente porque nosotros no actuamos de manera arbitraria”.

AMLO también aprovechó para señalar que circuló una foto de César de Castro junto a un abogado mexicano “muy contrarios a su gobierno y vinculado al bloque de derecha”, sin detallar de quien se trata.

El presidente @lopezobrador_ declaró que va "a demandar al abogado de García Luna (César de Castro) porque por propósitos políticos y de manera tendenciosa quiso mancharme, calumniarme. Pediremos reparación del daño y el dinero será para víctimas de la guerra vs el narcotráfico". pic.twitter.com/SzXr2ASsGC — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) May 26, 2023

El presidente de México ya había hecho referencia a esta demanda contra el abogado de Genaro García Luna en su conferencia mañanera del jueves 16 de febrero 2023 por daño moral, ya que dijo que no sólo se trata de su persona, sino que esas declaraciones dañan la investidura presidencial.

También consideró que en caso de ganar usaría los recursos que obtenga para víctimas de la guerra de Felipe Calderón y que buscaría asesoría legal en algún defensor que trabaje pro-bono.

El pleito entre AMLO, César de Castro y el caso Genaro García Luna

En el día 16 del juicio de Genaro García Luna, que inició el 17 de enero de 2023, el testigo estrella de la fiscalía de Estados Unidos, Jesús Reynaldo Zambada, “El Rey”, fue cuestionado por el abogado César de Castro en un asunto que involucraba el nombre de AMLO.

El abogado contrainterrogó a Jesús “El Rey” Zambada, quien un día antes aseguró haber entregado en persona alrededor de 5 millones de dólares en sobornos a Genaro García Luna de parte del Cártel de Sinaloa.

Pero también dijo haber entregado un soborno al ex funcionario del gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Gabriel Regino, durante una parte de la jefatura de gobierno de AMLO.

Como parte del contra interrogatorio hacia “El Rey” Zambada, la defensa de Genaro García Luna, tomó otra declaración de julio 2013 del mismo testigo de que supuestamente habría entregado 7 millones de dólares para financiar una campaña de AMLO en contra de Vicente Fox.

Lo que el ex narcotraficante negó esa información ya que incluso en ese tiempo el presidente de México era Vicente Fox.

Sobre esto va la demanda contra AMLO contra el abogado de Genaro García Luna.