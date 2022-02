AMLO recomienda a Carolyn Adams y José Ramón no denunciar a quienes investigan conflicto de interés

El presidente AMLO recomendó a su hijo José Ramón López Beltrán y a su esposa, Carolyn Adams, no denunciar por los reportajes de medios que presuntamente muestran un conflicto de interés.

Lo que sí recomendó AMLO durante la conferencia mañanera del 21 de febrero a Carolyn Adams y a José Ramón López Beltrán fue contestar en caso de que reciban denuncias.

La declaración de AMLO es luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por los delitos que resulten relacionados de la renta de una casa en Houston, Baker Hughes y Pemex, de acuerdo con Animal Político.

Como ejemplo AMLO dijo que si él se la pasara denunciando por todas las “calumnias” que le acusan, no le daría tiempo de gobernar.

“Imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian, pues no tendría tiempo para gobernar, nada”.

