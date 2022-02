AMLO pide tregua a conservadores con pañuelo blanco; “ya no hay corrupción”, asegura

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), p idió una tregua a los conservadores con un pañuelo blanco mientras les aseguró que “ya no hay corrupción”.

El mandatario afirmó en la conferencia mañanera del 21 de febrero, que ya no existe la corrupción en el gobierno porque “ya no es el tiempo de los gobiernos pasados”.

“Para los conservadores, pañuelito blanco. No hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados”

AMLO aseguró que su gobierno puede avanzar y se puede denunciar porque existe la autoridad moral que no se tenía en los sexenios anteriores.

El mandatario aseguró que no existe corrupción, luego de que se publicara el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, donde se da cuenta de varias irregularidades.

AMLO dijo que se trata de cifras preliminares que se van a aclarar, pero destacó que es información que usan sus adversarios, a quienes calificó de conservadores y corruptos para afirmar que “es lo mismo”.

“Lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos porque piensan que es lo mismo, no, ya no… por eso resistimos. Porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder ni a la delincuencia organizada”

AMLO