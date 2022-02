AMLO, la necesaria oratoria del silencio. Embustes de Aguilar Camín y miedo a la revocación

Empiezo con una cita:

“Lo que no ha ser bien remediado, ha de ser bien callado. Sabio refrán que aconseja guardar un prudente silencio respecto de las cosas cuyo mejoramiento radical no está en nosotros solucionarlo del todo”.

Eso lo leí en internet. En un viejo libro —de 1901— sobre refranes chilenos.

Andrés Manuel sabe que es honesto, y que así lo entiende la mayoría de la población mexicana. Sabe también que sus hijos son tan honestos como él, independientemente de que los jóvenes no compartan los valores del padre en lo relacionado con la, en mi opinión, inadecuada preferencia por la pobreza franciscana.

Se ha calumniado al primogenito del presidente de México. Lo hizo un periodista, Carlos Loret de Mola, claramente al servicio de la mafia del poder —la del PRI y el PAN, la del gran capital— que no se resigna a perder sus privilegios debido a las políticas de combate a la corrupción de la 4T.

Afortunadamente, periodistas serios como Pedro Miguel y Rafael El Fisgón Barajas, lo mismo que un gran diario como La Jornada, han evidenciado que nada tiene de periodístico —es puro golpeteo, una canallada— el trabajo difundido por Loret, pero realizado por una asociación civil fundada por Claudio X. González, este el activista con más recursos en a ultraderecha mexicana.

Ahí debe quedar la cosa. No vale la pena seguir realizando aclaraciones que la gente incapaz de creerlas rechaza incluso con burlas y ofensas, y que no necesitan las personas que jamás han dudado de la honestidad de AMLO y su familia.

“Al buen callar llaman Sancho”

Entiendo que esa expresión sí aparece en El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Al menos lo dice en internet un señor llamado Héctor Zimmerman, autor de Tres mil historias de frases y palabras que decimos a cada rato.

Pero ese Sancho no es el Sancho de don Quijote, sino otro Sancho: “Sancho II, llamado el Fuerte, quien fue rey de Castilla y de León de 1065 a 1072″.

El propio Sancho Panza es quien utiliza la referida expresión para calificar al silencio que siempre ayuda: “Al buen callar llaman Sancho”.

Don Quijote estuvo de acuerdo con tal refrán, pero informó a su escudero: “Ese Sancho no eres tú, porque no sólo no eres de buen callar, sino de mal hablar y de mal porfiar”.

La historia de la frase, como la cuenta Héctor Zimmerman, es interesante:

√ Surgió en el Romance del Rey don Sancho.

√ “El dicho se produjo cuando el rey Fernando el Grande repartió el reino entre sus tres hijos varones, entre quienes figuraba el futuro Sancho II”.

√ “Pero con una salvedad: la ciudad de Zamora debía ir a manos de Urraca, la única hija mujer. ‘Amén, amén, dicen todos / menos don Sancho que calla’, relata el romance. Pero, con ese mutismo, lo que está rumiando Sancho es despojar a su hermana”.

√ “Cinco siglos después, la frase pasó a ser un elogio de la discreción. Esa oratoria del silencio. Esa elocuencia de labios pegados”.

Lo único que vale la pena frente a la campaña de mentiras contra el hijo mayor del presidente de México, es el silencio. Refutar al mal periodismo solo genera ruido porque la derecha está muy activa, tiene a su disposición cuantiosos recursos y sin duda ha tenido éxito en la siembra de odio contra personas poco informadas que se dejan engañar.

El tiempo a todos pondrá en su lugar. Ya no tiene sentido, ahora mismo, insistir en un diálogo imposible si se apela a la razón.

Aguilar Camín, contradictorio y falso

Este es el título de la columna de hoy Héctor Aguilar Camín en Milenio: “Por qué creo que Morena perderá en 2024″.

Sus razones son ingenuas, pero las sintetizo:

√ “El presidente no podrá transmitir a quien elija: su popularidad de hoy, en caso de que la conserve. Tampoco podrá transmitir su experiencia ni su eficacia como candidato de oposición”. Mi comentario : lo que sí heredará AMLO a quien sea el candidato o la candidata de Morena en 2024 es una poderosa estructura política que gobierna la nación y casi todos los estados de México. No es poca cosa.

√ “Aquí otra debilidad de Morena para 2024: su candidatura presidencial no será la candidatura de la oposición, la candidatura del cambio, sino la candidatura de la continuidad”. Mi comentario : Con los altísimos niveles de aprobación de AMLO, la candidatura de la continuidad no operará en contra, sino a favor de quien encabece el proyecto de la 4T en las próximas presidenciales.

√ “Añado la posibilidad de que Morena siga dividiéndose, como lo vemos dividirse ya, y no sólo para la elección presidencial”. Mi comentario : si dejan el partido el partido en el poder los posibles perdedores (Monreal y Ebrard), se irán a la oposición, a la que dividirán porque sobran liderazgos en el PRI y el PAN que no aceptan ni al senador ni al canciller. Solo MC, de Dante Delgado, parece interesado en ficharlos, lo que hará imposible la unidad de la oposición.

La gran mentira de Aguilar Camín

Al final de su artículo el columnista dice:

√ “No, no creo que Morena haya ganado ya la presidencia en 2024. Creo que la perderá”.

√ “Escribo esto en respuesta a un amigo que me preguntó por qué dije aquí que la democracia trajo en 2018 a López Obrador y la democracia se lo llevará en 2024″.

O sea, Aguilar Camín hoy niega lo que ha dicho desde el arranque del gobierno de AMLO: que no hay democracia en México. Ridículo.

El miedo a la revocación

Si cree en la democracia, como ha escrito, y si piensa que se le puede ganar a Morena, debería insistir en llamar a la gente a participar en el proceso de revocación de mandato.

Ahí está la gran oportunidad de darle una primer fuerte golpe a Morena y a AMLO.

Por razones estrictamente de lealtad a los principios democráticos, espero que la gente contraria a la 4T sí participe en la consulta de revocación que, en forma indebida, el INE y su pastor, Lorenzo Córdova, han prohibido que se difunda.

¿A qué le tiene miedo la cúpula del Instituto Nacional Electoral? ¿Cuál es la estrategia perversa detrás de tanta saña contra la gente que desea tenga éxito el proceso de revocación, como Claudia Sheinbaum quien, más como mexicana que como jefa de gobierno, ha llamado a ir a acudir a las casillas el próximo mes de abril?